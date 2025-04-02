В ХМАО запустили новый завод по производству древесной муки

В Советском районе (ХМАО) лесопромышленный комбинат «САМЗА» запустил производство древесной муки. Мощность новой производственной линии — до 800 тонн продукции в месяц.
«Мощность новой производственной линии составляет до 800 тонн древесной муки в месяц. В планах предприятия обеспечить ежемесячную выдачу 300 тонн готовой продукции, упакованной для транспортировки в мешковую тару», — сообщает департамент промышленности Югры. Древесная мука широко применяется в различных отраслях: от производства бумаги до использования в нефтяной отрасли.
Запуск производства древесной муки расширяет линейку продукции ЛПК региона и решает другие важные задачи. «Запуск решает важную задачу вовлечения в хозяйственную деятельность низкосортной древесины. С развитием этого производства появится новый передел по производству древесно-полимерных композитов», — отметила заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО намерены привлечь инвестиции в Березовский и Белоярский район. Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых.
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