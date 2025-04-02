02 апреля 2025

В ХМАО запустили новый завод по производству древесной муки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Советском районе лесопромышленный комбинат «САМЗА» запустил производство древесной муки
В Советском районе лесопромышленный комбинат «САМЗА» запустил производство древесной муки Фото:

В Советском районе (ХМАО) лесопромышленный комбинат «САМЗА» запустил производство древесной муки. Мощность новой производственной линии — до 800 тонн продукции в месяц.

«Мощность новой производственной линии составляет до 800 тонн древесной муки в месяц. В планах предприятия обеспечить ежемесячную выдачу 300 тонн готовой продукции, упакованной для транспортировки в мешковую тару», — сообщает департамент промышленности Югры. Древесная мука широко применяется в различных отраслях: от производства бумаги до использования в нефтяной отрасли.

Запуск производства древесной муки расширяет линейку продукции ЛПК региона и решает другие важные задачи. «Запуск решает важную задачу вовлечения в хозяйственную деятельность низкосортной древесины. С развитием этого производства появится новый передел по производству древесно-полимерных композитов», — отметила заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО намерены привлечь инвестиции в Березовский и Белоярский район. Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых. 

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В Советском районе (ХМАО) лесопромышленный комбинат «САМЗА» запустил производство древесной муки. Мощность новой производственной линии — до 800 тонн продукции в месяц. «Мощность новой производственной линии составляет до 800 тонн древесной муки в месяц. В планах предприятия обеспечить ежемесячную выдачу 300 тонн готовой продукции, упакованной для транспортировки в мешковую тару», — сообщает департамент промышленности Югры. Древесная мука широко применяется в различных отраслях: от производства бумаги до использования в нефтяной отрасли. Запуск производства древесной муки расширяет линейку продукции ЛПК региона и решает другие важные задачи. «Запуск решает важную задачу вовлечения в хозяйственную деятельность низкосортной древесины. С развитием этого производства появится новый передел по производству древесно-полимерных композитов», — отметила заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО намерены привлечь инвестиции в Березовский и Белоярский район. Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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