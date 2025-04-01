В Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось число организаций, завершивших 2024 год с убытками. По данным отчета Тюменьстата, треть югорских предприятий получили отрицательный финансовый результат.
«За 2024 год в Югре 27,1% организаций завершили год с убытками. В 2023 году таких было 26,2%», — указано в отчете Тюменьстата.
Согласно статистике, больше всего выросла доля убыточных предприятий в сфере строительства. Почти половина строительных компаний показали отрицательные результаты — 47,6%. Практически каждая вторая компания в отрасли завершила год с отрицательным финансовым результатом. На втором месте — операции с недвижимым имуществом: 45,7% предприятий закончили год в минусе. Далее следуют профессиональная, научная и техническая деятельность (38,5%), водоснабжение и утилизация отходов (37,1%), а также обрабатывающие производства с таким же показателем — 37,1%.
Ранее URA.RU писало, что в 2024 году в Югре резко упала прибыль нефтяных компаний. Она уменьшалась на 200 млрд рублей по сравнению с 2023 годом.
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