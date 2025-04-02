02 апреля 2025

Депутат из ХМАО вернулся на должность директора МУПа после скандала

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Мурзин вновь возглавил «Югансктрантеплосервис» после отставки
Депутат Мурзин вновь возглавил «Югансктрантеплосервис» после отставки Фото:

Депутат думы Нефтеюганска Иван Мурзин вновь возглавил АО «Югансктранстеплосервис» после отставки с поста гендиректора. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Уход Мурзина был связан с возможным отсутствием у него соответствующего должности диплома.

«Мурзин увольнялся с должности в конце 2024 года на фоне информации о поддельном дипломе. Однако недавно он вернулся на ту же должность», — сообщил источник. Сам депутат тогда отказался комментировать ситуацию, заявив, что «работает, как и работал». Официального подтверждения информации о поддельности диплома не было.

Оперативно получить комментарий самого Мурзина не удалось. Однако на сайте он значится, как генеральный директор. В адрес пресс-службы компании был направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что Мурзин вместе с другими депутатами думы Нефтеюганска, которых причисляют к команде югорского окружного парламентария Степана Пыталева, проиграли суд правительству ХМАО. Народные избранники пытались оспорить результаты проверки их деклараций, выявившей многомиллионные нарушения.

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Депутат думы Нефтеюганска Иван Мурзин вновь возглавил АО «Югансктранстеплосервис» после отставки с поста гендиректора. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Уход Мурзина был связан с возможным отсутствием у него соответствующего должности диплома. «Мурзин увольнялся с должности в конце 2024 года на фоне информации о поддельном дипломе. Однако недавно он вернулся на ту же должность», — сообщил источник. Сам депутат тогда отказался комментировать ситуацию, заявив, что «работает, как и работал». Официального подтверждения информации о поддельности диплома не было. Оперативно получить комментарий самого Мурзина не удалось. Однако на сайте он значится, как генеральный директор. В адрес пресс-службы компании был направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что Мурзин вместе с другими депутатами думы Нефтеюганска, которых причисляют к команде югорского окружного парламентария Степана Пыталева, проиграли суд правительству ХМАО. Народные избранники пытались оспорить результаты проверки их деклараций, выявившей многомиллионные нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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