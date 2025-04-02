Депутат из ХМАО вернулся на должность директора МУПа после скандала

Депутат думы Нефтеюганска Иван Мурзин вновь возглавил АО «Югансктранстеплосервис» после отставки с поста гендиректора. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Уход Мурзина был связан с возможным отсутствием у него соответствующего должности диплома.
«Мурзин увольнялся с должности в конце 2024 года на фоне информации о поддельном дипломе. Однако недавно он вернулся на ту же должность», — сообщил источник. Сам депутат тогда отказался комментировать ситуацию, заявив, что «работает, как и работал». Официального подтверждения информации о поддельности диплома не было.
Оперативно получить комментарий самого Мурзина не удалось. Однако на сайте он значится, как генеральный директор. В адрес пресс-службы компании был направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что Мурзин вместе с другими депутатами думы Нефтеюганска, которых причисляют к команде югорского окружного парламентария Степана Пыталева, проиграли суд правительству ХМАО. Народные избранники пытались оспорить результаты проверки их деклараций, выявившей многомиллионные нарушения.
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