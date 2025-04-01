01 апреля 2025

Сотрудник нефтяной компании миллиардера из ХМАО написал оду буровой вышке. Видео

Нефтяник написал стихи о буровой вышке на Пылинском месторождении в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяник посвятил оду буровой вышке на нефтяном месторождении в ХМАО
Нефтяник посвятил оду буровой вышке на нефтяном месторождении в ХМАО Фото:

Сотрудник нефтесервисной компании из Нижневартовска (ХМАО) написал оду, посвященную буровой вышке на нефтяном месторождении в ХМАО. Видеоролик с исполнением стихотворения он разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На Пылинке на сотни километров в кругу лесов, озёр, болот и рек воздвигнута руками человека красотка-вышка — нефтяной успех», — цитирует нефтяник. В стихотворении он сравнивает буровую с Эйфелевой и Останкинской башней.

Мужчина рассказал, что работает в рабочей бригаде нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим», принадлежащей миллиардеру Ильфату Галимьянову. Он трудится на Пылинском месторождении, которое расположено в Нижневартовском районе ХМАО. В комментариях нефтяник сообщил, что пишет стихи и песни в свободное от работы время. На создание стихотворения у него уходит до 20 минут.

Ранее URA.RU сообщало о том, что «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО) оказывает сервисные услуги нефтедобывающим компаниям. В 2025 году предприятие попало в санкционный список США.

Автор видео: страница Михаила Ширманова в социальной сети «ВКонтакте»

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Сотрудник нефтесервисной компании из Нижневартовска (ХМАО) написал оду, посвященную буровой вышке на нефтяном месторождении в ХМАО. Видеоролик с исполнением стихотворения он разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «На Пылинке на сотни километров в кругу лесов, озёр, болот и рек воздвигнута руками человека красотка-вышка — нефтяной успех», — цитирует нефтяник. В стихотворении он сравнивает буровую с Эйфелевой и Останкинской башней. Мужчина рассказал, что работает в рабочей бригаде нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим», принадлежащей миллиардеру Ильфату Галимьянову. Он трудится на Пылинском месторождении, которое расположено в Нижневартовском районе ХМАО. В комментариях нефтяник сообщил, что пишет стихи и песни в свободное от работы время. На создание стихотворения у него уходит до 20 минут. Ранее URA.RU сообщало о том, что «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО) оказывает сервисные услуги нефтедобывающим компаниям. В 2025 году предприятие попало в санкционный список США. Автор видео: страница Михаила Ширманова в социальной сети «ВКонтакте»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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