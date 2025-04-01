Сотрудник нефтесервисной компании из Нижневартовска (ХМАО) написал оду, посвященную буровой вышке на нефтяном месторождении в ХМАО. Видеоролик с исполнением стихотворения он разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«На Пылинке на сотни километров в кругу лесов, озёр, болот и рек воздвигнута руками человека красотка-вышка — нефтяной успех», — цитирует нефтяник. В стихотворении он сравнивает буровую с Эйфелевой и Останкинской башней.
Мужчина рассказал, что работает в рабочей бригаде нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим», принадлежащей миллиардеру Ильфату Галимьянову. Он трудится на Пылинском месторождении, которое расположено в Нижневартовском районе ХМАО. В комментариях нефтяник сообщил, что пишет стихи и песни в свободное от работы время. На создание стихотворения у него уходит до 20 минут.
Ранее URA.RU сообщало о том, что «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО) оказывает сервисные услуги нефтедобывающим компаниям. В 2025 году предприятие попало в санкционный список США.
Автор видео: страница Михаила Ширманова в социальной сети «ВКонтакте»
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