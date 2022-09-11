Сенатор Джабаров: Киев сам спровоцировал РФ на денацификацию Украины

11 сентября 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

Киев самостоятельно подтвердил России, что спецоперация должна закончиться полной денацификацией и демилитаризацией Украины. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «Ну, что ж, Киев, сам того не ведая, очертил границы СВО для России. А именно — полная демилитаризация и денацификация всей Украины», — написал Владимир Джабаров. Он отметил, что взятие украинскими боевиками нескольких населенных пунктов в Харьковской области, вызванное перегруппировкой российских войск, «настолько вскружило голову Киеву, что чувство реальности отказало окончательно». «Есть прекрасная русская поговорка: цыплят по осени считают. Уверен, что по окончании СВО в руководстве Украины неонацистов уже не будет», — резюмировал сенатор. Ранее Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей и Изюмом. Изюмско-Балаклейскую группировку свернули за три дня и перебросили в ДНР. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал полной чушью разговоры об отступлении российских войск. Он пообещал, что обратится к главе Минобороны Сергею Шойгу и президенту РФ Владимиру Путину, если военное ведомство не сменит тактику проведения спецоперации. Журналист Владимир Соловьев призвал изменить цель спецоперации на Украине и начать «жестить». С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида.