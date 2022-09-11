Клава Кока поразила москвичей нарядом из фильма «Матрица». Фото

Клава Кока выступила на Дне города в Москве в костюме из "Матрицы"

12 сентября 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Певица выступила 11 сентября на Дне города в Москве (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) 11 сентября выступила на Дне города в Москве в костюме из фильма «Матрица». Фотографиями певица поделилась в своих социальных сетях. «Мы сегодня из «Матрицы», — подписала фотографию Клава Кока. Артистка отметила, что концерт прошел отлично. «Было круто! Особенно, когда стемнело!», — добавила певица. Певица 11 сентября дала два концерта в Москве. Один — в музее-заповеднике «Коломенское», другой — в парке «Печатники». Вход был свободным. До выступлений певица призналась, что уже отвыкла от подготовки к концертам. «Еду поздравлять москвичей со сцены. Меня нарядили, накрасили. Я уже за то время, что болела, отвыкла от такого. Но, как вы слышите, с голосом у меня сейчас все хорошо», — пояснила Клава Кока. Ранее URA.RU писало, что певица Клава Кока перед выступлением на фестивале во Владивостоке лишилась голоса. После этого, ей даже пришлось отменить концерты. Однако многие остались недовольны тем, что Клава Кока исполнила на том детском фестивале композицию «Пьяную домой». Общественники из организации «Зов народа» обвинили ее в продвижении случайных сексуальных связей и алкоголизма. После этого екатеринбургская исполнительница пришла на подкаст «НеДудь», где рассказала, что купила вторую квартиру. Фото: соцсеть Клавы Коки Фото: telegram-канал «Клава Кока» Фото: telegram-канал «Клава Кока» Фото: telegram-канал «Клава Кока» Фото: telegram-канал «Клава Кока»

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) 11 сентября выступила на Дне города в Москве в костюме из фильма «Матрица». Фотографиями певица поделилась в своих социальных сетях. «Мы сегодня из «Матрицы», — подписала фотографию Клава Кока. Артистка отметила, что концерт прошел отлично. «Было круто! Особенно, когда стемнело!», — добавила певица. Певица 11 сентября дала два концерта в Москве. Один — в музее-заповеднике «Коломенское», другой — в парке «Печатники». Вход был свободным. До выступлений певица призналась, что уже отвыкла от подготовки к концертам. «Еду поздравлять москвичей со сцены. Меня нарядили, накрасили. Я уже за то время, что болела, отвыкла от такого. Но, как вы слышите, с голосом у меня сейчас все хорошо», — пояснила Клава Кока. Ранее URA.RU писало, что певица Клава Кока перед выступлением на фестивале во Владивостоке лишилась голоса. После этого, ей даже пришлось отменить концерты. Однако многие остались недовольны тем, что Клава Кока исполнила на том детском фестивале композицию «Пьяную домой». Общественники из организации «Зов народа» обвинили ее в продвижении случайных сексуальных связей и алкоголизма. После этого екатеринбургская исполнительница пришла на подкаст «НеДудь», где рассказала, что купила вторую квартиру.