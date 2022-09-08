Клава Кока впервые отменила концерты из-за состояния здоровья

Певица Клава Кока отменила ближайшие выступления из-за пропавшего голоса

08 сентября 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Клава Кока должна вылечиться за ближайшие два дня, чтобы выступить с концертом в Челябинске Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока рассказала фанатам, что ей пришлось временно отменить все выступления из-за пропавшего ранее голоса. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Состояние уже лучше, но грустно, что пришлось отменить сегодня концерт впервые за много лет по состоянию здоровья. Так, лежу в основном, много думаю и планирую, когда надоедает лежать — собираю LEGO под винил и играю на пианино», — сообщила певица. По ее словам, во время своего больничного она даже успела сочинить новую лирическую песню. Также Клава Кока опубликовала фотографии с цветами и рассказала, что ей их присылают в знак поддержки. «Это очень греет! В такие моменты понимаешь, кому ты реально важен! Надоели уколы, таблы и ингаляции, но вроде осталось всего два дня. Завтра лечу в Челябинск на концерт, а пока еще сутки восстанавливаюсь. Берегите себя», — посоветовала музыкальная исполнительница. Певица из Екатеринбурга Клава Кока потеряла голос перед концертом на фестивале детства и юношества во Владивостоке. Ей потребовались серьезные процедуры, в том числе антибиотики, чтобы выступить. Однако выступление девушки раскритиковали: многие посчитали неуместной песню со словами «Забери меня пьяную домой, и делай со мной все, что хочешь» на детском празднике. Музыкальная исполнительница старается выздороветь перед концертом в Челябинске Фото: telegram-канал Клавы Коки Такие подарки девушке присылают с пожеланиями о выздоровлении Фото: telegram-канал Клавы Коки

Певица из Екатеринбурга Клава Кока рассказала фанатам, что ей пришлось временно отменить все выступления из-за пропавшего ранее голоса. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Состояние уже лучше, но грустно, что пришлось отменить сегодня концерт впервые за много лет по состоянию здоровья. Так, лежу в основном, много думаю и планирую, когда надоедает лежать — собираю LEGO под винил и играю на пианино», — сообщила певица. По ее словам, во время своего больничного она даже успела сочинить новую лирическую песню. Также Клава Кока опубликовала фотографии с цветами и рассказала, что ей их присылают в знак поддержки. «Это очень греет! В такие моменты понимаешь, кому ты реально важен! Надоели уколы, таблы и ингаляции, но вроде осталось всего два дня. Завтра лечу в Челябинск на концерт, а пока еще сутки восстанавливаюсь. Берегите себя», — посоветовала музыкальная исполнительница. Певица из Екатеринбурга Клава Кока потеряла голос перед концертом на фестивале детства и юношества во Владивостоке. Ей потребовались серьезные процедуры, в том числе антибиотики, чтобы выступить. Однако выступление девушки раскритиковали: многие посчитали неуместной песню со словами «Забери меня пьяную домой, и делай со мной все, что хочешь» на детском празднике.