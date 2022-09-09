Свердловская певица Клава Кока призналась, что купила вторую квартиру

Певица рассказала, что купила вторую квартиру, поскольку первая, для певицы, маленькая (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока после того, как раскрыла, что приобрела в центре Москвы квартиру, похвасталась, что купила и вторую. Об этом она рассказала на подкасте «НеДудь», опубликованном на youtube-канале «Новое Радио».

«Я купила квартиру, которая мне нужна. Приобрела ее еще в феврале. Она уже почти достроена. Квартира большая. 50 квадратных метров», — сказала артистка. Также певица отметила, что проект квартиры уже готов. Ремонт квартиры будет оформлен в стиле неоклассики (стиль в искусстве, сочетающий черты барокко, классицизма, ренессанса — прим. ред.).

Артистка приобрела вторую квартиру, так как первая, для нее, маленькая. «Окна в пол, вид на реку, последний этаж, супер высокие потолки. Классная квартира, но я в ней жить не буду. Маленькая для меня.», — пояснила Клава Кока. По словам исполнительницы, в ее первой квартире могут жить родители, если они откажутся от идеи с покупкой загородного дома. Либо Кока сделает из квартиры личный офис или оставить в качестве инвестиции.

Клава Кока призналась, что смогла купить вторую квартиру, благодаря своему труду. «Я много работаю, день и ночь. Честно, я не живу жизнью, вообще. Это все для того, чтобы я и моя семья могли классно существовать. Поэтому сейчас, пока у меня есть силы и ресурсы, я много работаю», — пояснила артистка.

Ранее URA.RU писало, что Клава Кока похвасталась перед поклонниками своими покупками — квартирой в центре Москвы и автомобилем Mercedes небесно-голубого цвета. «Невеста с приданым, получается», — написала Клава Кока в соцсетях.