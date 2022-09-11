11 сентября 2022

На Харьковской ТЭЦ-5 произошел пожар после серии ракетных ударов. Видео

На Харьковской ТЭЦ-5 произошел пожар после серии ракетных ударов. Видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Харьковская ТЭЦ-5 загорелась после серии ракетных ударов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Харьковской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5) произошел пожар после серии ракетных ударов по ряду объектов на Украине. Кадры с места происшествия опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Тушение пожара после удара по Харьковской ТЭС. По неподтвержденным сообщениям там уничтожен цех тепловых мощностей, что ставит под вопрос возможность ее ввода в строй после тушения пожара и ремонта», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале.

На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Медведев пообещал, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ряде регионов пропало электричество после серии ракетных ударов. В результате в Харькове остановилось метро, а в Полтаве начали загораться троллейбусы.

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На Харьковской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5) произошел пожар после серии ракетных ударов по ряду объектов на Украине. Кадры с места происшествия опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Тушение пожара после удара по Харьковской ТЭС. По неподтвержденным сообщениям там уничтожен цех тепловых мощностей, что ставит под вопрос возможность ее ввода в строй после тушения пожара и ремонта», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Медведев пообещал, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ряде регионов пропало электричество после серии ракетных ударов. В результате в Харькове остановилось метро, а в Полтаве начали загораться троллейбусы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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