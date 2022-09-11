На Харьковской ТЭЦ-5 произошел пожар после серии ракетных ударов. Видео

На Харьковской ТЭЦ-5 произошел пожар после серии ракетных ударов. Видео

12 сентября 2022 в 01:30 Размер текста - 17 +

Харьковская ТЭЦ-5 загорелась после серии ракетных ударов (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Харьковской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5) произошел пожар после серии ракетных ударов по ряду объектов на Украине. Кадры с места происшествия опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Тушение пожара после удара по Харьковской ТЭС. По неподтвержденным сообщениям там уничтожен цех тепловых мощностей, что ставит под вопрос возможность ее ввода в строй после тушения пожара и ремонта», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Медведев пообещал, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ряде регионов пропало электричество после серии ракетных ударов. В результате в Харькове остановилось метро, а в Полтаве начали загораться троллейбусы.

На Харьковской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5) произошел пожар после серии ракетных ударов по ряду объектов на Украине. Кадры с места происшествия опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Тушение пожара после удара по Харьковской ТЭС. По неподтвержденным сообщениям там уничтожен цех тепловых мощностей, что ставит под вопрос возможность ее ввода в строй после тушения пожара и ремонта», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Медведев пообещал, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ряде регионов пропало электричество после серии ракетных ударов. В результате в Харькове остановилось метро, а в Полтаве начали загораться троллейбусы.