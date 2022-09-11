11 сентября 2022

Суд наказал свердловского травести-патриота Бомбу Киберсиси, спевшего гимн РФ с флагом ЛГБТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, флаг лгбт, лгбт активисты, молодежь, радужный флаг
Сергея Нечаева судят за неправильное использование гимна РФ Фото:

Травести-артист Сергей Нечаев, выступающий под псевдонимом Бомба Киберсиси, получил штраф две тысячи рублей за инцидент в ночном гей-клубе, где спел гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Назначить Нечаеву штраф в виде двух тысяч рублей», — говорится в решении судьи второго мирового участка Октябрьского райсуда. Нечаева обвиняют в нарушении порядка официального использования гимна РФ.

Сам артист не приехал на заседание, попросив рассматривать дело без него. С этим судья справилась быстрее, чем за полчаса.

Сергей Нечаев в образе Бомбы Киберсиси на вечеринке людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией 7 августа взял в руки флаг ЛГБТ и спел гимн России. Это вызвало скандал, дошедший до Госдумы РФ. Депутат Виталий Милонов призвал закрыть места, где Нечаев может устраивать подобные перфомансы.

Сам травести-артист призвал не считать его врагом и отметил, что не хотел никого оскорбить. Однако радикалы-националисты поймали Нечаева и заставили извиниться за свое поведение.

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Травести-артист Сергей Нечаев, выступающий под псевдонимом Бомба Киберсиси, получил штраф две тысячи рублей за инцидент в ночном гей-клубе, где спел гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Назначить Нечаеву штраф в виде двух тысяч рублей», — говорится в решении судьи второго мирового участка Октябрьского райсуда. Нечаева обвиняют в нарушении порядка официального использования гимна РФ. Сам артист не приехал на заседание, попросив рассматривать дело без него. С этим судья справилась быстрее, чем за полчаса. Сергей Нечаев в образе Бомбы Киберсиси на вечеринке людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией 7 августа взял в руки флаг ЛГБТ и спел гимн России. Это вызвало скандал, дошедший до Госдумы РФ. Депутат Виталий Милонов призвал закрыть места, где Нечаев может устраивать подобные перфомансы. Сам травести-артист призвал не считать его врагом и отметил, что не хотел никого оскорбить. Однако радикалы-националисты поймали Нечаева и заставили извиниться за свое поведение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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