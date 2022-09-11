Власти Кургана снесут незаконные постройки возле стадиона «Локомотив»

Администрация Кургана снесет незаконно построенные гаражи и постройки возле стадиона «Локомотив»

Под снос пойдут гаражи и деревянные постройки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова

Мэрия Кургана планирует снести незаконно построенные гаражи и хозяйственные постройки возле стадиона «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Администрация города Кургана сообщает о планируемом сносе самовольно установленных некапитальных строений (сооружений) — металлических гаражей, а также деревянных хозяйственных строений, расположенных по адресу: г. Курган, ул. Пушкина, в районе здания № 14 (рядом со стадионом «Локомотив» — прим. ред.), — говорится в сообщении. Лица, которые установили самовольные постройки, должны снести их до 12 ноября 2022 года. В случае, если решение о сносе будет проигнорировано, демонтажем незаконных сооружений займется администрация города.

Ранее URA.RU писало, что возле стадиона «Локомотив» снесут около 30 жилых домов под комплексную застройку. На земельном участке площадью более 40 тысяч квадратных метров планируют построить высотки.