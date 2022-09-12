«Новые люди» оценили итоги выборов-2022 для партии

Лидер «Новых людей» Нечаев раскритиковал региональных чиновников

12 сентября 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев заявил об успехе кандидатов от «Новых людей» на выборах, но подверг критике работу ряда чиновников Фото: Владимир Жабриков / URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 В партии «Новые люди» заявили о предвзятости ряда регионов к приходу новых политических сил, при этом положительно оценили достижения своих региональных кандидатов, участвовавших в выборах в единый день голосования 11 сентября. По словам лидера партии Алексея Нечаева, НЛ удалось показать отличный результат, в первую очередь по сравнению с собственными предыдущими кампаниями. «На этих выборах мы конкурировали не только с парламентскими старожилами, но и прежде всего с собой вчерашними. И победили. Удалось нарастить присутствие в регионах: в Тулунском районе Иркутской области избрался мэр „Новых людей“, отличный результат показала сахалинская команда. Мы избрали десятки депутатов разного уровня по всей стране», — отметил Нечаев. По итогам выборов-2022 «Новые люди» сумели пройти в парламент Сахалинской области, заняв четвертое место по итогам выборов. Кроме того, кандидат от НЛ одержал победу на мэрских выборах в Иркутской области: Александр Тюков стал мэром Тулунского района Приангарья с результатом 48,6% поддержки (он обошел действующего мэра, выдвигавшегося от «Единой России»). Нечаев также назвал достойным результат кандидата в свердловские губернаторы от «Новых людей» Александра Демина, которого на выборах поддержали 6,5% жителей региона и более 9% екатеринбуржцев. По словам Нечаева, ключевые пункты программы Демина будут реализованы, несмотря на то, что кандидат от партии не избрался на пост губернатора. «Уральцы ждут перемен, и мы продолжим работать для них. Все предложения Александра Демина будут проработаны в Госдуме и превратятся в законопроекты: федеральный оклад для врачей и учителей в 75 тысяч рублей, льготная ипотека для малоэтажного строительства, „балконная амнистия“», — пояснил политик. Сам Демин также пообещал реализовывать на практике пункты своей программы. «Задачей нашей избирательной кампании было показать, что есть иной способ участия в выборах. Не через критику оппонентов, а через предложение инициатив и создание образа будущего. Он стоит за каждым из кандидатов. Считаем, что эту задачу мы выполнили, и надеемся на дальнейшую поддержку людей, которые сейчас в нас поверили. Вне зависимости от итогов этого голосования мы постараемся наши предложения реализовать», — подчеркнул он. Алексей Нечаев обратил внимание на то, что в большинстве регионов партия власти достойно конкурировала с оппонентами и не допускала нарушений, однако в ряде субъектов чиновники «не понимают суть демократии и не читали Конституцию». «На этих выборах мы увидели, что ситуации в разных регионах очень отличаются. В некоторых местная власть ведет себя адекватно, понимает, в чем вообще смысл демократии, и там мы добились заметных результатов. Другие же живут в мире больших показателей и высоких результатов для одной понятной партии. Стремятся к абсолютной политической монополии. В половине регионов губернаторы получили неправдоподобно много голосов, больше, чем президент даже на выборах 2018 года. О чем они думают?» — резюмировал лидер «Новых людей». Ранее Нечаев в эксклюзивном интервью URA.RU заявлял о том, что «Новые люди» могут принять участие в выборах мэра Москвы-2023 и президента РФ-2024, однако пока никаких консультаций и переговоров на эту тему не ведется. Также политик отмечал, что для него является самоцелью получение НЛ представительства во всех региональных парламентах РФ. «Лучше будем идти медленно, но придем к результату», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В партии «Новые люди» заявили о предвзятости ряда регионов к приходу новых политических сил, при этом положительно оценили достижения своих региональных кандидатов, участвовавших в выборах в единый день голосования 11 сентября. По словам лидера партии Алексея Нечаева, НЛ удалось показать отличный результат, в первую очередь по сравнению с собственными предыдущими кампаниями. «На этих выборах мы конкурировали не только с парламентскими старожилами, но и прежде всего с собой вчерашними. И победили. Удалось нарастить присутствие в регионах: в Тулунском районе Иркутской области избрался мэр „Новых людей“, отличный результат показала сахалинская команда. Мы избрали десятки депутатов разного уровня по всей стране», — отметил Нечаев. По итогам выборов-2022 «Новые люди» сумели пройти в парламент Сахалинской области, заняв четвертое место по итогам выборов. Кроме того, кандидат от НЛ одержал победу на мэрских выборах в Иркутской области: Александр Тюков стал мэром Тулунского района Приангарья с результатом 48,6% поддержки (он обошел действующего мэра, выдвигавшегося от «Единой России»). Нечаев также назвал достойным результат кандидата в свердловские губернаторы от «Новых людей» Александра Демина, которого на выборах поддержали 6,5% жителей региона и более 9% екатеринбуржцев. По словам Нечаева, ключевые пункты программы Демина будут реализованы, несмотря на то, что кандидат от партии не избрался на пост губернатора. «Уральцы ждут перемен, и мы продолжим работать для них. Все предложения Александра Демина будут проработаны в Госдуме и превратятся в законопроекты: федеральный оклад для врачей и учителей в 75 тысяч рублей, льготная ипотека для малоэтажного строительства, „балконная амнистия“», — пояснил политик. Сам Демин также пообещал реализовывать на практике пункты своей программы. «Задачей нашей избирательной кампании было показать, что есть иной способ участия в выборах. Не через критику оппонентов, а через предложение инициатив и создание образа будущего. Он стоит за каждым из кандидатов. Считаем, что эту задачу мы выполнили, и надеемся на дальнейшую поддержку людей, которые сейчас в нас поверили. Вне зависимости от итогов этого голосования мы постараемся наши предложения реализовать», — подчеркнул он. Алексей Нечаев обратил внимание на то, что в большинстве регионов партия власти достойно конкурировала с оппонентами и не допускала нарушений, однако в ряде субъектов чиновники «не понимают суть демократии и не читали Конституцию». «На этих выборах мы увидели, что ситуации в разных регионах очень отличаются. В некоторых местная власть ведет себя адекватно, понимает, в чем вообще смысл демократии, и там мы добились заметных результатов. Другие же живут в мире больших показателей и высоких результатов для одной понятной партии. Стремятся к абсолютной политической монополии. В половине регионов губернаторы получили неправдоподобно много голосов, больше, чем президент даже на выборах 2018 года. О чем они думают?» — резюмировал лидер «Новых людей». Ранее Нечаев в эксклюзивном интервью URA.RU заявлял о том, что «Новые люди» могут принять участие в выборах мэра Москвы-2023 и президента РФ-2024, однако пока никаких консультаций и переговоров на эту тему не ведется. Также политик отмечал, что для него является самоцелью получение НЛ представительства во всех региональных парламентах РФ. «Лучше будем идти медленно, но придем к результату», — заявил он.