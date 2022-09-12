Украинские СМИ показали видео, как американские наемники входят в Изюм

Американские наемники, предположительно, заходят в город Изюм Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на видео из Tik Tok.
«Американцы, которые воюют за Украину, вошли в Изюм», — пишет издание. По кадрам из видео можно заметить, как, предположительно, американские наемники стоят возле городской стелы с названием города. Один из них произносит: «Добро пожаловать в Изюм».
Ранее ВС РФ с помощью штурмовиков Су-25 уничтожили позиции и технику вооруженных сил Украины (ВСУ) под Изюмом. По словам Минобороны РФ, удар был нанесен при помощи авиации. Также в Харьковской области российские военные отбили атаку ВСУ в Балаклее.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На стороне ВСУ неоднократно воевали иностранные наемники. Но в настоящий момент, по словам министра обороны Сергея Шойгу, приток наемников на Украину упал из-за больших потерь.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Американские наемники, предположительно, заходят в город Изюм Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на видео из Tik Tok. «Американцы, которые воюют за Украину, вошли в Изюм», — пишет издание. По кадрам из видео можно заметить, как, предположительно, американские наемники стоят возле городской стелы с названием города. Один из них произносит: «Добро пожаловать в Изюм». Ранее ВС РФ с помощью штурмовиков Су-25 уничтожили позиции и технику вооруженных сил Украины (ВСУ) под Изюмом. По словам Минобороны РФ, удар был нанесен при помощи авиации. Также в Харьковской области российские военные отбили атаку ВСУ в Балаклее. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На стороне ВСУ неоднократно воевали иностранные наемники. Но в настоящий момент, по словам министра обороны Сергея Шойгу, приток наемников на Украину упал из-за больших потерь.