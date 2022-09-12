Украинские СМИ показали видео, как американские наемники входят в Изюм

«Страна.ua»: американские наемники вошли в Харьковскую область

12 сентября 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

По сообщениям украинского издания, американские наемники вошли в Изюм Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские наемники, предположительно, заходят в город Изюм Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на видео из Tik Tok. «Американцы, которые воюют за Украину, вошли в Изюм», — пишет издание. По кадрам из видео можно заметить, как, предположительно, американские наемники стоят возле городской стелы с названием города. Один из них произносит: «Добро пожаловать в Изюм». Ранее ВС РФ с помощью штурмовиков Су-25 уничтожили позиции и технику вооруженных сил Украины (ВСУ) под Изюмом. По словам Минобороны РФ, удар был нанесен при помощи авиации. Также в Харьковской области российские военные отбили атаку ВСУ в Балаклее. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На стороне ВСУ неоднократно воевали иностранные наемники. Но в настоящий момент, по словам министра обороны Сергея Шойгу, приток наемников на Украину упал из-за больших потерь.

Американские наемники, предположительно, заходят в город Изюм Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на видео из Tik Tok. «Американцы, которые воюют за Украину, вошли в Изюм», — пишет издание. По кадрам из видео можно заметить, как, предположительно, американские наемники стоят возле городской стелы с названием города. Один из них произносит: «Добро пожаловать в Изюм». Ранее ВС РФ с помощью штурмовиков Су-25 уничтожили позиции и технику вооруженных сил Украины (ВСУ) под Изюмом. По словам Минобороны РФ, удар был нанесен при помощи авиации. Также в Харьковской области российские военные отбили атаку ВСУ в Балаклее. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На стороне ВСУ неоднократно воевали иностранные наемники. Но в настоящий момент, по словам министра обороны Сергея Шойгу, приток наемников на Украину упал из-за больших потерь.