Украинские СМИ показали видео, как американские наемники входят в Изюм

«Страна.ua»: американские наемники вошли в Харьковскую область
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По сообщениям украинского издания, американские наемники вошли в Изюм Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские наемники, предположительно, заходят в город Изюм Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на видео из Tik Tok.

«Американцы, которые воюют за Украину, вошли в Изюм», — пишет издание. По кадрам из видео можно заметить, как, предположительно, американские наемники стоят возле городской стелы с названием города. Один из них произносит: «Добро пожаловать в Изюм».

Ранее ВС РФ с помощью штурмовиков Су-25 уничтожили позиции и технику вооруженных сил Украины (ВСУ) под Изюмом. По словам Минобороны РФ, удар был нанесен при помощи авиации. Также в Харьковской области российские военные отбили атаку ВСУ в Балаклее.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На стороне ВСУ неоднократно воевали иностранные наемники. Но в настоящий момент, по словам министра обороны Сергея Шойгу, приток наемников на Украину упал из-за больших потерь.

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Американские наемники, предположительно, заходят в город Изюм Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на видео из Tik Tok. «Американцы, которые воюют за Украину, вошли в Изюм», — пишет издание. По кадрам из видео можно заметить, как, предположительно, американские наемники стоят возле городской стелы с названием города. Один из них произносит: «Добро пожаловать в Изюм». Ранее ВС РФ с помощью штурмовиков Су-25 уничтожили позиции и технику вооруженных сил Украины (ВСУ) под Изюмом. По словам Минобороны РФ, удар был нанесен при помощи авиации. Также в Харьковской области российские военные отбили атаку ВСУ в Балаклее. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На стороне ВСУ неоднократно воевали иностранные наемники. Но в настоящий момент, по словам министра обороны Сергея Шойгу, приток наемников на Украину упал из-за больших потерь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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