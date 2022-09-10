10 сентября 2022

Минобороны: авиация РФ уничтожила технику ВСУ под Изюмом

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Под Изюмом уничтожены замаскированные укрепленные позиции ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные с помощью штурмовиков Су-25 уничтожили позиции и технику ВСУ под Изюмом. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны.

Ранее российские военные отбили атаку ВСУ в Балаклее Харьковской области. Через несколько дней в Минобороны РФ сообщили о перегруппировке войск под Балаклеей, передает RT. Затем армия РФ отступила от Балаклеи, группировку перебросили на территорию ДНР. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал чушью заявления об отступлении российских войск и пообещал вернуть контроль над Балаклеей и Купянском. По его словам, ситуация на харьковском направлении интересная и «офигенная».

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Российские военные с помощью штурмовиков Су-25 уничтожили позиции и технику ВСУ под Изюмом. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Ранее российские военные отбили атаку ВСУ в Балаклее Харьковской области. Через несколько дней в Минобороны РФ сообщили о перегруппировке войск под Балаклеей, передает RT. Затем армия РФ отступила от Балаклеи, группировку перебросили на территорию ДНР. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал чушью заявления об отступлении российских войск и пообещал вернуть контроль над Балаклеей и Купянском. По его словам, ситуация на харьковском направлении интересная и «офигенная».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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