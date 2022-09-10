Минобороны: авиация РФ уничтожила технику ВСУ под Изюмом

11 сентября 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Под Изюмом уничтожены замаскированные укрепленные позиции ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные с помощью штурмовиков Су-25 уничтожили позиции и технику ВСУ под Изюмом. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Ранее российские военные отбили атаку ВСУ в Балаклее Харьковской области. Через несколько дней в Минобороны РФ сообщили о перегруппировке войск под Балаклеей, передает RT. Затем армия РФ отступила от Балаклеи, группировку перебросили на территорию ДНР. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал чушью заявления об отступлении российских войск и пообещал вернуть контроль над Балаклеей и Купянском. По его словам, ситуация на харьковском направлении интересная и «офигенная».

Российские военные с помощью штурмовиков Су-25 уничтожили позиции и технику ВСУ под Изюмом. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Ранее российские военные отбили атаку ВСУ в Балаклее Харьковской области. Через несколько дней в Минобороны РФ сообщили о перегруппировке войск под Балаклеей, передает RT. Затем армия РФ отступила от Балаклеи, группировку перебросили на территорию ДНР. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал чушью заявления об отступлении российских войск и пообещал вернуть контроль над Балаклеей и Купянском. По его словам, ситуация на харьковском направлении интересная и «офигенная».