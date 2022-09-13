Жителям Кургана предлагают выбрать цвет новых автобусов

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Город. Курган, автобус
Горожане могут проголосовать за предпочтительные цвета для новых автобусов Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане перевозчики планируют обновить парк автобусов и опрашивают горожан, какого цвета должен быть транспорт. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области.

«В ближайшее время в Кургане планируется транспортная реформа. В городе появятся новые автобусы. Мы решили узнать мнение горожан, как перевозчикам поступать. Приобретать автобусы в одной цветовой гамме, или стилистика не столь важна?» — написали представители организации в своей группе соцсети «ВКонтакте».

К посту с сообщением прикреплен опрос. В нем предлагается выбрать один или несколько из шести цветов: зеленого, белого, красного, голубого, оранжевого и синего. Также горожане могут проголосовать за вариант отказа от единой цветовой гаммы.

В Кургане в 2023 году введут 40 новых маршрутов вместо 51 старого. Перевозчики, которые выиграют осенние конкурсы, связанные с определением владельцев новых маршрутов, должны будут активно обновлять автобусный парк.

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В Кургане перевозчики планируют обновить парк автобусов и опрашивают горожан, какого цвета должен быть транспорт. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области. «В ближайшее время в Кургане планируется транспортная реформа. В городе появятся новые автобусы. Мы решили узнать мнение горожан, как перевозчикам поступать. Приобретать автобусы в одной цветовой гамме, или стилистика не столь важна?» — написали представители организации в своей группе соцсети «ВКонтакте». К посту с сообщением прикреплен опрос. В нем предлагается выбрать один или несколько из шести цветов: зеленого, белого, красного, голубого, оранжевого и синего. Также горожане могут проголосовать за вариант отказа от единой цветовой гаммы. В Кургане в 2023 году введут 40 новых маршрутов вместо 51 старого. Перевозчики, которые выиграют осенние конкурсы, связанные с определением владельцев новых маршрутов, должны будут активно обновлять автобусный парк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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