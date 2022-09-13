Жителям Кургана предлагают выбрать цвет новых автобусов

Горожане могут проголосовать за предпочтительные цвета для новых автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане перевозчики планируют обновить парк автобусов и опрашивают горожан, какого цвета должен быть транспорт. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области.

«В ближайшее время в Кургане планируется транспортная реформа. В городе появятся новые автобусы. Мы решили узнать мнение горожан, как перевозчикам поступать. Приобретать автобусы в одной цветовой гамме, или стилистика не столь важна?» — написали представители организации в своей группе соцсети «ВКонтакте».

К посту с сообщением прикреплен опрос. В нем предлагается выбрать один или несколько из шести цветов: зеленого, белого, красного, голубого, оранжевого и синего. Также горожане могут проголосовать за вариант отказа от единой цветовой гаммы.

В Кургане в 2023 году введут 40 новых маршрутов вместо 51 старого. Перевозчики, которые выиграют осенние конкурсы, связанные с определением владельцев новых маршрутов, должны будут активно обновлять автобусный парк.