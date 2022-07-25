Политика Леонида Гозмана* объявили в розыск

25 июля 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

По словам адвоката, Гозман задержан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президента общественного движения «Союз правых сил» оппозиционера Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) в объявили в федеральный розыск. Это следует из данных базы розыска МВД РФ. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается на сайте МВД. По данным «Интерфакса», адвокат политика Михаил Бирюков сообщил о задержании Гозмана. *внесен в реестр СМИ-иноагентов в России

Президента общественного движения «Союз правых сил» оппозиционера Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) в объявили в федеральный розыск. Это следует из данных базы розыска МВД РФ. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается на сайте МВД. По данным «Интерфакса», адвокат политика Михаил Бирюков сообщил о задержании Гозмана. *внесен в реестр СМИ-иноагентов в России