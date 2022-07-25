Политика Леонида Гозмана* объявили в розыск

По словам адвоката, Гозман задержан
Президента общественного движения «Союз правых сил» оппозиционера Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) в объявили в федеральный розыск. Это следует из данных базы розыска МВД РФ.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается на сайте МВД. По данным «Интерфакса», адвокат политика Михаил Бирюков сообщил о задержании Гозмана.
*внесен в реестр СМИ-иноагентов в России
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