Политика Леонида Гозмана* объявили в розыск

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КГИ, экспертный доклад по Северному Кавказу. Москва, портрет, гозман леонид
По словам адвоката, Гозман задержан Фото:

Президента общественного движения «Союз правых сил» оппозиционера Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) в объявили в федеральный розыск. Это следует из данных базы розыска МВД РФ.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается на сайте МВД. По данным «Интерфакса», адвокат политика Михаил Бирюков сообщил о задержании Гозмана.

*внесен в реестр СМИ-иноагентов в России

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Президента общественного движения «Союз правых сил» оппозиционера Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) в объявили в федеральный розыск. Это следует из данных базы розыска МВД РФ. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается на сайте МВД. По данным «Интерфакса», адвокат политика Михаил Бирюков сообщил о задержании Гозмана. *внесен в реестр СМИ-иноагентов в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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