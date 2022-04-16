Путин одобрил штрафы за приравнивание СССР к нацистской Германии

16 апреля 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

За публичное отождествление СССР и нацистской Германии грозит штраф до 5 тыс. рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Запрещается публично отождествлять действия руководства СССР с действиями руководителей нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы. Изменения вносятся в кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). За нарушение предусматриваются штрафы в размере от 1 до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф 2-4 тысячи рублей, а юридическим — 10-50 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит штраф 2,5-5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Для должностных лиц — 5-20 тысяч рублей, для юридических лиц — 50-100 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Ранее инициативу одобрил Совфед. Документ создали по поручению Путина. В Совфеде считают, что в последнее время участились попытки переписать историю. Госдума одобрила инициативу 6 апреля, пишет РАПСИ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Запрещается публично отождествлять действия руководства СССР с действиями руководителей нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы. Изменения вносятся в кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). За нарушение предусматриваются штрафы в размере от 1 до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф 2-4 тысячи рублей, а юридическим — 10-50 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит штраф 2,5-5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Для должностных лиц — 5-20 тысяч рублей, для юридических лиц — 50-100 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Ранее инициативу одобрил Совфед. Документ создали по поручению Путина. В Совфеде считают, что в последнее время участились попытки переписать историю. Госдума одобрила инициативу 6 апреля, пишет РАПСИ.