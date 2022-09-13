Курганцев предупредили о ночных заморозках

В Курганской области в ночь на 15 сентября ожидаются заморозки до -2 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь с 14 на 15 сентября курганцев ждут заморозки. Граждан и сельхозпроизводителей просят защитить свои насаждения от холода. Соответствующая информация опубликована на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

«В ночь на 15 сентября местами по Курганской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — указано в сообщении. Согласно прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха в регионе местами повысится до +21 градуса, в среднем температура днем составит +15 градусов, а ночью — от +5 до +10 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, преимущественно без осадков. Аналогичная погода сохранится 16 сентября.

Мэрия Кургана предупреждает, что понижение температуры воздуха способна привести к повреждению и частичной гибели растений. «Администрация рекомендует гражданам и руководителям сельскохозяйственных предприятий принять защитные меры», — говорится в посте мэрии в соцсети «ВКонтакте».

До этого URA.RU писало, что перед потеплением 13 и 14 сентября синоптики прогнозировали заморозки. Тогда температура воздуха на поверхности опускалась до -3 градусов.