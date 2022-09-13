13 сентября 2022

Курганцев предупредили о ночных заморозках

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, иней, заморозки, заморозки, похолодание
В Курганской области в ночь на 15 сентября ожидаются заморозки до -2 градусов Фото:

В ночь с 14 на 15 сентября курганцев ждут заморозки. Граждан и сельхозпроизводителей просят защитить свои насаждения от холода. Соответствующая информация опубликована на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

«В ночь на 15 сентября местами по Курганской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — указано в сообщении. Согласно прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха в регионе местами повысится до +21 градуса, в среднем температура днем составит +15 градусов, а ночью — от +5 до +10 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, преимущественно без осадков. Аналогичная погода сохранится 16 сентября.

Мэрия Кургана предупреждает, что понижение температуры воздуха способна привести к повреждению и частичной гибели растений. «Администрация рекомендует гражданам и руководителям сельскохозяйственных предприятий принять защитные меры», — говорится в посте мэрии в соцсети «ВКонтакте».

До этого URA.RU писало, что перед потеплением 13 и 14 сентября синоптики прогнозировали заморозки. Тогда температура воздуха на поверхности опускалась до -3 градусов.

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В ночь с 14 на 15 сентября курганцев ждут заморозки. Граждан и сельхозпроизводителей просят защитить свои насаждения от холода. Соответствующая информация опубликована на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. «В ночь на 15 сентября местами по Курганской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — указано в сообщении. Согласно прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха в регионе местами повысится до +21 градуса, в среднем температура днем составит +15 градусов, а ночью — от +5 до +10 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, преимущественно без осадков. Аналогичная погода сохранится 16 сентября. Мэрия Кургана предупреждает, что понижение температуры воздуха способна привести к повреждению и частичной гибели растений. «Администрация рекомендует гражданам и руководителям сельскохозяйственных предприятий принять защитные меры», — говорится в посте мэрии в соцсети «ВКонтакте». До этого URA.RU писало, что перед потеплением 13 и 14 сентября синоптики прогнозировали заморозки. Тогда температура воздуха на поверхности опускалась до -3 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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