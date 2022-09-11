11 сентября 2022
10 сентября 2022
09 сентября 2022

Перед потеплением в Курган придут заморозки. Скрин

Жителей Курганской области предупредили о ночных заморозках
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Энергетики. Курган, депрессия, осень
В Курганской области ожидаются заморозки Фото:

В Кургане перед потеплением синоптики 13 и 14 сентября прогнозируют ночные заморозки. Информация опубликована на официальном сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ночью 13 и 14 сентября местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура воздуха понизится до -3 градусов», — говорится в предупреждении курганских синоптиков.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область на десять дней придет тепло. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, пик тепла ожидается 19 — 21 сентября. В эти дни воздух прогреется до +21, +24 градусов.

Курганцев предупреждают о заморозках

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В Кургане перед потеплением синоптики 13 и 14 сентября прогнозируют ночные заморозки. Информация опубликована на официальном сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Ночью 13 и 14 сентября местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура воздуха понизится до -3 градусов», — говорится в предупреждении курганских синоптиков. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область на десять дней придет тепло. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, пик тепла ожидается 19 — 21 сентября. В эти дни воздух прогреется до +21, +24 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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