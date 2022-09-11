В Курганской области ожидаются заморозки
В Кургане перед потеплением синоптики 13 и 14 сентября прогнозируют ночные заморозки. Информация опубликована на официальном сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Ночью 13 и 14 сентября местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура воздуха понизится до -3 градусов», — говорится в предупреждении курганских синоптиков.
Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область на десять дней придет тепло. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, пик тепла ожидается 19 — 21 сентября. В эти дни воздух прогреется до +21, +24 градусов.
Курганцев предупреждают о заморозках
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