Перед потеплением в Курган придут заморозки. Скрин

Жителей Курганской области предупредили о ночных заморозках

12 сентября 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

В Курганской области ожидаются заморозки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане перед потеплением синоптики 13 и 14 сентября прогнозируют ночные заморозки. Информация опубликована на официальном сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Ночью 13 и 14 сентября местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура воздуха понизится до -3 градусов», — говорится в предупреждении курганских синоптиков. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область на десять дней придет тепло. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, пик тепла ожидается 19 — 21 сентября. В эти дни воздух прогреется до +21, +24 градусов. Курганцев предупреждают о заморозках Скриншот: www.kurganpogoda.ru.

В Кургане перед потеплением синоптики 13 и 14 сентября прогнозируют ночные заморозки. Информация опубликована на официальном сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Ночью 13 и 14 сентября местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура воздуха понизится до -3 градусов», — говорится в предупреждении курганских синоптиков. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область на десять дней придет тепло. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, пик тепла ожидается 19 — 21 сентября. В эти дни воздух прогреется до +21, +24 градусов.