13 сентября 2022

Губернатор Шумков поддержит крупную курганскую молочную компанию деньгами

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По словам губернатора Вадима Шумкова, господдержка поможет предприятию расширить производство Фото:

Правительство Курганской области готово помочь деньгами катайскому предприятию «Молоко», чтобы его представители расширили производство. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Вчера обсудили расширение производства АО „Молоко“ с господдержкой. Будем поддерживать», — написал Шумков.

Также, по его словам, в Катайске недавно начало работать ООО «Медмил», выпускающее гигиеническую продукцию, строят завод сухих строительных смесей и крупную грибную ферму. Губернатор добавил, что в городе развивается мясная компания «Сибагро», которая недавно появилась в регионе.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев осмотрел в Катайском районе площадки под строительство грибной фермы и завода сухих смесей. На ферме планируют создать более 250 рабочих мест.

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Правительство Курганской области готово помочь деньгами катайскому предприятию «Молоко», чтобы его представители расширили производство. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Вчера обсудили расширение производства АО „Молоко“ с господдержкой. Будем поддерживать», — написал Шумков. Также, по его словам, в Катайске недавно начало работать ООО «Медмил», выпускающее гигиеническую продукцию, строят завод сухих строительных смесей и крупную грибную ферму. Губернатор добавил, что в городе развивается мясная компания «Сибагро», которая недавно появилась в регионе. Ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев осмотрел в Катайском районе площадки под строительство грибной фермы и завода сухих смесей. На ферме планируют создать более 250 рабочих мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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