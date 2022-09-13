Губернатор Шумков поддержит крупную курганскую молочную компанию деньгами

14 сентября 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

По словам губернатора Вадима Шумкова, господдержка поможет предприятию расширить производство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Курганской области готово помочь деньгами катайскому предприятию «Молоко», чтобы его представители расширили производство. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Вчера обсудили расширение производства АО „Молоко“ с господдержкой. Будем поддерживать», — написал Шумков. Также, по его словам, в Катайске недавно начало работать ООО «Медмил», выпускающее гигиеническую продукцию, строят завод сухих строительных смесей и крупную грибную ферму. Губернатор добавил, что в городе развивается мясная компания «Сибагро», которая недавно появилась в регионе. Ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев осмотрел в Катайском районе площадки под строительство грибной фермы и завода сухих смесей. На ферме планируют создать более 250 рабочих мест.

Правительство Курганской области готово помочь деньгами катайскому предприятию «Молоко», чтобы его представители расширили производство. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Вчера обсудили расширение производства АО „Молоко“ с господдержкой. Будем поддерживать», — написал Шумков. Также, по его словам, в Катайске недавно начало работать ООО «Медмил», выпускающее гигиеническую продукцию, строят завод сухих строительных смесей и крупную грибную ферму. Губернатор добавил, что в городе развивается мясная компания «Сибагро», которая недавно появилась в регионе. Ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев осмотрел в Катайском районе площадки под строительство грибной фермы и завода сухих смесей. На ферме планируют создать более 250 рабочих мест.