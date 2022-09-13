Курганские депутаты раскритиковали непрозрачность работы правительства

Депутатам не понравилась система распределения грантов областного правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной Думы раскритиковали непрозрачность распределения денег для получателей федеральных грантов, которые выдаются с помощью правительства региона. Об этом стало известно на заседании комитета облдумы по соцполитике, которое прошло 14 сентября, передает корреспондент URA.RU.

«Очень много вопросов возникает, когда люди с рейтингом „первые“ получают десятую часть от заявленного, и „последние“ получают 100% от заявленного. Это распределение финансовых средств, в том числе и федерального бюджета», — возмутилась депутат облдумы Наталья Воробьева.

Депутат Елена Воронович отметила, что представители некоммерческих организаций хотели бы увидеть документ, с помощью которого можно будет понять критерии принятия решений комиссией. Она не понимает, зачем делать конкурс, в котором грантополучателю выдадут только десятую часть нужной суммы, и он будет вынужден ее вернуть. На заседании стало известно, что некоторые НКО, получившие финансирование уже отказались от него, так как им выдали меньше, чем было нужно.

Замдиректора областного департамента информационной политики Евгений Сорогин объяснил, что сумму грантов определяет комиссия из представителей общественных организаций. Он сообщил, что, когда грантополучатели получают часть требуемой суммы, некоторые из них находят софинансирование из других источников, выполняют проекты частично или разбивают их на несколько лет, заявляясь на аналогичные конкурсы в будущем. В этом году сумма средств, выделенных на гранты в регионе, составила 20,8 млн рублей.

«Те же вопросы поднимались восемь лет назад. Основная проблема в том, что все эти критерии упираются в две вещи: мы не знаем точно никогда объемов финансирования; мы не знаем количество поданных НКО», — объяснил Сорогин. Он добавил, что вопрос, который подняли на заседании, проработают.