После вмешательства Генпрокурора в Кургане наказали чиновников мэрии

14 сентября 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Чиновники из мэрии Кургана были оштрафованы после проверки генпрокурора РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Должностные лица курганской администрации были оштрафованы Курганским городским судом на 80 тысяч рулей за то, что не предоставили положенное законом жилье для ребенка-сироты. Дело поступило в суд после проверки, инициированной генпрокурором РФ Игорем Красновым. Информацию сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. «По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова под контролем управления Генеральной прокуратуры России по Уральскому федеральному округу проведена проверка по обращению ребенка-сироты из г. Кургана о нарушении его жилищных прав», — рассказали в прокуратуре. В августе 2021 года по иску прокурора мэрию обязали дать сироте квартиру. Не исполнивших требования закона чиновников оштрафовали на 80 тысяч рублей. Молодому человеку должны были дать жилье еще в 2014 году. Однако дело сдвинулось с мертвой точки только после поступившего в прокуратуру сигнала и межведомственного совещания. Замгубренатора Курганской области прокуратурой было внесено представление о выполнении судебного акта. После этого заявителю приобрели квартиру в Кургане. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выпускник интерната остался без положенного жилья. В Шадринске администрация города не смогла предоставить и затягивает процесс выдачи жилья местному жителю.

Должностные лица курганской администрации были оштрафованы Курганским городским судом на 80 тысяч рулей за то, что не предоставили положенное законом жилье для ребенка-сироты. Дело поступило в суд после проверки, инициированной генпрокурором РФ Игорем Красновым. Информацию сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. «По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова под контролем управления Генеральной прокуратуры России по Уральскому федеральному округу проведена проверка по обращению ребенка-сироты из г. Кургана о нарушении его жилищных прав», — рассказали в прокуратуре. В августе 2021 года по иску прокурора мэрию обязали дать сироте квартиру. Не исполнивших требования закона чиновников оштрафовали на 80 тысяч рублей. Молодому человеку должны были дать жилье еще в 2014 году. Однако дело сдвинулось с мертвой точки только после поступившего в прокуратуру сигнала и межведомственного совещания. Замгубренатора Курганской области прокуратурой было внесено представление о выполнении судебного акта. После этого заявителю приобрели квартиру в Кургане. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выпускник интерната остался без положенного жилья. В Шадринске администрация города не смогла предоставить и затягивает процесс выдачи жилья местному жителю.