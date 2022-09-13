13 сентября 2022

Почетным гражданам в ЯНАО разрешили переводить выплаты другим людям

© Служба новостей «URA.RU»
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Почетные граждане Надымского района ежемесячно получают 30 тыс. рублей Фото:

Почетные граждане Надымского района ЯНАО, которые из бюджета ежемесячно и пожизненно получают 30 000 рублей, смогут переводить деньги другим людям. Как сообщили URA.RU в администрации, это связано с тем, что один из получателей изъявил желание перечислять выплату на благотворительность.

«Дума Надымского района решает внести в приложение к решению Думы Надымского района от 19.02.2021 № 125 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Надымского района» изменения. Лицо, удостоенное почетного звания, вправе изъявить желание о перечислении установленного ему ежемесячного пожизненного денежного содержания из местного бюджета на банковский счет иного физического (юридического) лица», — говорится в документе на сайте мэрии.

В администрации агентству пояснили, что изменения внесли по просьбе одного из получателей. «Ежемесячно почетные граждане Надымского района получают 30 тысяч рублей. Изменения в решение Думы Надымского района вносятся для урегулирования вопроса перечисления содержания на благотворительные цели по просьбе почетного гражданина», — ответили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Надыма Дмитрий Жаромских вручил награды почетным гражданам района. Среди них оказались чиновники и топ-менеджеры, которые являются фигурантами коррупционных дел или засветились в громких скандалах.

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Почетные граждане Надымского района ЯНАО, которые из бюджета ежемесячно и пожизненно получают 30 000 рублей, смогут переводить деньги другим людям. Как сообщили URA.RU в администрации, это связано с тем, что один из получателей изъявил желание перечислять выплату на благотворительность. «Дума Надымского района решает внести в приложение к решению Думы Надымского района от 19.02.2021 № 125 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Надымского района» изменения. Лицо, удостоенное почетного звания, вправе изъявить желание о перечислении установленного ему ежемесячного пожизненного денежного содержания из местного бюджета на банковский счет иного физического (юридического) лица», — говорится в документе на сайте мэрии. В администрации агентству пояснили, что изменения внесли по просьбе одного из получателей. «Ежемесячно почетные граждане Надымского района получают 30 тысяч рублей. Изменения в решение Думы Надымского района вносятся для урегулирования вопроса перечисления содержания на благотворительные цели по просьбе почетного гражданина», — ответили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что глава Надыма Дмитрий Жаромских вручил награды почетным гражданам района. Среди них оказались чиновники и топ-менеджеры, которые являются фигурантами коррупционных дел или засветились в громких скандалах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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