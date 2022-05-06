В ДНР заявили, что военная помощь Запада для Украины — утиль

07 мая 2022 в 05:41 Размер текста - 17 +

Большая часть военной помощи, которую получает Украина от стран Запада, является непригодной к применению. Об этом заявил советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. «Большая часть военной техники, боеприпасов различных систем, которые переданы, причем на небезвозмездной основе Украине европейскими партнерами, это утиль», — заявил Ян Гагин РИА «Новости». Он уточнил, что Запад поставляет Киеву изделия с истекшим сроком хранения или те, что не хранились и не обслуживались должным образом. По его словам, из-за того, что процент срабатывания поставляемых ВСУ боеприпасов невелик, тяжело правильно оценивать подготовку украинских боевиков. «И сложно сказать, то ли это неквалифицированные бойцы, которые пытались пользоваться этой техникой, то ли это действительно утилизация Европой старых арсеналов просто под видом почти гуманитарной, платной опять же скажу, помощи Украине», — резюмировал Гагин. Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден выделил на помощь Украине последние деньги Белого дома. В конце апреля президент США попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Президент прогрессивной группы Public Citizen Роберт Вайсман считает, что Байден раздает оружие США, не обращая внимание на проблемы внутри страны. Госдепе заявили, что у Вашингтона имеются «неисчерпаемые» запасы оружия для Украины. Тем временем Джо Байден, выступая перед американцами, забыл, какую страну он поддерживает в спецоперации. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент страны Владимир Путин, действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима.