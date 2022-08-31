Мэрия накажет фирму, провалившую ремонт в центре Екатеринбурга. Фото

01 сентября 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Размер штрафа чиновники определят позднее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компанию «Атомстройкомплекс», провалившую ремонт в самом центре Екатеринбурга, у дома Севастьянова и резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева, ждет штраф. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Работы продолжаются, после их окончания подрядчику будут предъявлены штрафные санкции в соответствии со сроком нарушения выполнения обязательств по контракту», — говорится в ответе на запрос агентства. Согласно контракту, ремонт должен был завершиться к 1 сентября. Власти просили завершить хотя бы укладку плитки ко Дню города (20 августа). Но в разговорах с чиновниками менеджеры «Атома» ссылались на форс-мажор с поставкой стройматериалов (направлял ли подрядчик официальное уведомление в администрацию, неясно). Название компании-поставщика в пресс-службе «Атомстройкомплекса» не раскрыли (URA.RU направило запрос). Новость по теме Бизнесмен, омрачивший День города в Екатеринбурге, вызван в мэрию По данным агентства, 29 августа мэр Алексей Орлов спросил у ответственного вице-мэра Алексея Бубнова, как долго центр Екатеринбурга будет в разбитом состоянии. «Бубнов сказал, что к 15 сентября постараются все завершить. Глава даже комментировать не стал (о возмущении Орлова темпами работ URA.RU уже писало — прим. ред.)», — поделился источник в муниципальной власти. Впрочем, в документах эта дата не зафиксирована — допсоглашение на портале госзакупок не опубликовано. Помимо тротуара у дома Севастьянова, перекопанной остается другая любимая горожанами площадка — Исторический сквер. Дата завершения работ, которые проводит ООО «Лев», по контракту — 15 ноября. Одновременное проведение раскопок в центре мегаполиса чиновники объясняют желанием успеть к 300-летию Екатеринбурга (августа 2023-го). Так площадка выглядит днем 1 сентября Фото: URA.RU Плитку должны были уложить еще ко Дню города Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компанию «Атомстройкомплекс», провалившую ремонт в самом центре Екатеринбурга, у дома Севастьянова и резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева, ждет штраф. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Работы продолжаются, после их окончания подрядчику будут предъявлены штрафные санкции в соответствии со сроком нарушения выполнения обязательств по контракту», — говорится в ответе на запрос агентства. Согласно контракту, ремонт должен был завершиться к 1 сентября. Власти просили завершить хотя бы укладку плитки ко Дню города (20 августа). Но в разговорах с чиновниками менеджеры «Атома» ссылались на форс-мажор с поставкой стройматериалов (направлял ли подрядчик официальное уведомление в администрацию, неясно). Название компании-поставщика в пресс-службе «Атомстройкомплекса» не раскрыли (URA.RU направило запрос). По данным агентства, 29 августа мэр Алексей Орлов спросил у ответственного вице-мэра Алексея Бубнова, как долго центр Екатеринбурга будет в разбитом состоянии. «Бубнов сказал, что к 15 сентября постараются все завершить. Глава даже комментировать не стал (о возмущении Орлова темпами работ URA.RU уже писало — прим. ред.)», — поделился источник в муниципальной власти. Впрочем, в документах эта дата не зафиксирована — допсоглашение на портале госзакупок не опубликовано. Помимо тротуара у дома Севастьянова, перекопанной остается другая любимая горожанами площадка — Исторический сквер. Дата завершения работ, которые проводит ООО «Лев», по контракту — 15 ноября. Одновременное проведение раскопок в центре мегаполиса чиновники объясняют желанием успеть к 300-летию Екатеринбурга (августа 2023-го).