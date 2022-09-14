В Кургане подорожал один из самых известных продуктов для соления. Инфографика

В Курганской области резко подорожали огурцы

15 сентября 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Килограмм огурцов в Кургане подорожал на 15% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За неделю в Курганской области резко подорожала стоимость свежих огурцов. Средняя цена на продукт выросла почти на 15%. Соответствующая информация опубликована на сайте Свердловскстата. «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 12 сентября 2022 года. Огурцы свежие, кг. Средняя цена: 57,95 рублей. Недельный прирост составил 14,93%», — говорится на сайте ведомства. Более чем на 3% подорожала стоимость бананов. Килограмм тропического плода стоит около 80 рублей. Средняя цена сыров выросла до 822 рублей за килограмм. Подорожание составило 1,8%. Стоимость пшеничной муки увеличилась более чем на 1%. Один килограмм стоит 50,5 рублей. Сосиски и сардельки подорожали до 424 рублей (+1,09%). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за восемь месяцев подорожало пастеризованное молоко. Цены выросли почти на 10 рублей. Стоимость одного литра в августе составила более 76 рублей. За неделю в Курганской области больше всего подорожали огурцы и бананы

За неделю в Курганской области резко подорожала стоимость свежих огурцов. Средняя цена на продукт выросла почти на 15%. Соответствующая информация опубликована на сайте Свердловскстата. «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 12 сентября 2022 года. Огурцы свежие, кг. Средняя цена: 57,95 рублей. Недельный прирост составил 14,93%», — говорится на сайте ведомства. Более чем на 3% подорожала стоимость бананов. Килограмм тропического плода стоит около 80 рублей. Средняя цена сыров выросла до 822 рублей за килограмм. Подорожание составило 1,8%. Стоимость пшеничной муки увеличилась более чем на 1%. Один килограмм стоит 50,5 рублей. Сосиски и сардельки подорожали до 424 рублей (+1,09%). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за восемь месяцев подорожало пастеризованное молоко. Цены выросли почти на 10 рублей. Стоимость одного литра в августе составила более 76 рублей.