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В Курганской области дорожает один из самых популярных продуктов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, молоко, молочная продукция
Пастеризованное молоко подорожала до 76 рублей Фото:

С начала года питьевое пастеризованное молоко в Курганской области подорожало почти на 10 рублей. В августе стоимость одного литра составила более 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Свердловскстата.

«Средние потребительские цены на молоко питьевое в 2022 году. Курганская область. Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности. По данным на август, стоимость одного литра подорожала до 76,04 рублей. В январе средняя цена составляла 67,74 рублей», — говорится в статистике ведомства. Средняя цена пастеризованного молока в Кургане за восемь месяцев поднялась почти на 8 рублей, в Шадринске — на 9,5 рублей.

При этом стоимость стерилизованного молока в регионе с начала года снизилась до 100,5 рублей. В январе средняя цена составляла чуть более 101 рубля. В Кургане снижение составило почти три рубля. В Шадринске, наоборот, выросла на пять рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мясные консервы для детского питания дороже, чем в Свердловской области более чем 300 рублей. Также в Кургане выше стоимость сухих молочных смесей и овощных консервов.

Стоимость пастеризованного молока поднялось до 76 рублей, а стерилизованного до 100,5 рублей

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С начала года питьевое пастеризованное молоко в Курганской области подорожало почти на 10 рублей. В августе стоимость одного литра составила более 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Свердловскстата. «Средние потребительские цены на молоко питьевое в 2022 году. Курганская область. Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности. По данным на август, стоимость одного литра подорожала до 76,04 рублей. В январе средняя цена составляла 67,74 рублей», — говорится в статистике ведомства. Средняя цена пастеризованного молока в Кургане за восемь месяцев поднялась почти на 8 рублей, в Шадринске — на 9,5 рублей. При этом стоимость стерилизованного молока в регионе с начала года снизилась до 100,5 рублей. В январе средняя цена составляла чуть более 101 рубля. В Кургане снижение составило почти три рубля. В Шадринске, наоборот, выросла на пять рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мясные консервы для детского питания дороже, чем в Свердловской области более чем 300 рублей. Также в Кургане выше стоимость сухих молочных смесей и овощных консервов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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