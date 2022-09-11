Пастеризованное молоко подорожала до 76 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

С начала года питьевое пастеризованное молоко в Курганской области подорожало почти на 10 рублей. В августе стоимость одного литра составила более 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Свердловскстата.

«Средние потребительские цены на молоко питьевое в 2022 году. Курганская область. Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности. По данным на август, стоимость одного литра подорожала до 76,04 рублей. В январе средняя цена составляла 67,74 рублей», — говорится в статистике ведомства. Средняя цена пастеризованного молока в Кургане за восемь месяцев поднялась почти на 8 рублей, в Шадринске — на 9,5 рублей.

При этом стоимость стерилизованного молока в регионе с начала года снизилась до 100,5 рублей. В январе средняя цена составляла чуть более 101 рубля. В Кургане снижение составило почти три рубля. В Шадринске, наоборот, выросла на пять рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мясные консервы для детского питания дороже, чем в Свердловской области более чем 300 рублей. Также в Кургане выше стоимость сухих молочных смесей и овощных консервов.