Мэр Тобольска Максим Афанасьев во время отпуска выехал на мотоцикле из Москвы в Тюменскую область. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Свой небольшой отпуск посвятил мотопутешествию: Москва — Тобольск. Старт дали в Московском Кремле, с Красной площади. Уже позади Владимирский и Казанские кремли. Полтора миллиона километров российских дорог — это не просто транспортные артерии. Это судьбы, характеры, эпохи. Они сводят и разводят людей, меняют историю, природу, жизнь. Путь — это всегда больше, чем просто дорога. Это жизнь. И именно в дороге узнаешь Россию, людей, историю и характер своей страны», — заявил глава Тобольска в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало о том, что в социальных сетях появилось фото сидящего на скамейке мэра Тобольска Максима Афанасьева. Пользователи похвалили главу города «за близость к народу» и поставили в пример другим чиновникам.
Мэр Тобольска Максим Афанасьев заявил, что едет из Москвы в Тюменскую область на мотоцикле
Максим Афанасьев
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Мэр Тобольска Максим Афанасьев во время отпуска выехал на мотоцикле из Москвы в Тюменскую область. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Свой небольшой отпуск посвятил мотопутешествию: Москва — Тобольск. Старт дали в Московском Кремле, с Красной площади. Уже позади Владимирский и Казанские кремли. Полтора миллиона километров российских дорог — это не просто транспортные артерии. Это судьбы, характеры, эпохи. Они сводят и разводят людей, меняют историю, природу, жизнь. Путь — это всегда больше, чем просто дорога. Это жизнь. И именно в дороге узнаешь Россию, людей, историю и характер своей страны», — заявил глава Тобольска в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о том, что в социальных сетях появилось фото сидящего на скамейке мэра Тобольска Максима Афанасьева. Пользователи похвалили главу города «за близость к народу» и поставили в пример другим чиновникам.