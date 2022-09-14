Курганцы жалуются на школу, где уроки у младшеклассников идут до темноты

В школе Кургана из-за ремонта ученики начальных классов учатся до 19 часов

15 сентября 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Ученики 4-х классов школы №5 учатся до 19:00 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители учеников школы №5 Кургана жалуются на обучение детей во вторую и третью смены. Занятия у четвертых классов проходят с 15:25 до 19:00 часов, после чего детям приходится добираться домой в другие микрорайоны города, написали родители в группе «Интересный Курган» во «ВКонтакте». «Наши дети в этом году начали учиться в четвертом классе. А это выпускной класс из младшего звена в среднее. Однако руководство школы № 5 забыло, что выпускные классы нельзя ставить во вторую или третью смену! Маленькие дети ходят на занятия к 15.25, а закачивают уроки в 19.00. Хорошо, если родители работают до 17-18 часов и у них есть возможность встречать детей, а что делать тем, кто заканчивает работу в 20.00? Сидеть и переживать, как по темноте доберутся до дома? В нашем классе есть ученики, которые живут в отдаленных микрорайонах, например, в 16-м или в 7-м. Как им ходить там, где нет освещения и дорог?» — говорится в посте курганского паблика. Автор считает, что такое расписание плохо повлияет на успеваемость учеников. Обращение родителей к руководству школы результата не принесло. В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU сообщили, что занятия в школе № 5 организованы с соблюдением установленных требований: в две смены с 8 до 19 часов, с применением ступенчатого режима. Для 4-х классов допустимо проведение занятий во 2-ую смену. Также в мэрии пояснили, что школа № 5 имеет два корпуса — корпус А, расположенный в 6 микрорайоне Заозерного и корпус Б, в Северном, по ул. Молодежи. «В здании корпуса Б проводится капитальный ремонт по федеральной программе, дети из этого корпуса временно обучаются в здании школы в Заозерном микрорайоне. Когда ремонт закончится, дети вернутся в свой корпус Б. Это дети, которые проживают в Северном», — говорится в ответе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родители учеников школы №5 Кургана жалуются на обучение детей во вторую и третью смены. Занятия у четвертых классов проходят с 15:25 до 19:00 часов, после чего детям приходится добираться домой в другие микрорайоны города, написали родители в группе «Интересный Курган» во «ВКонтакте». «Наши дети в этом году начали учиться в четвертом классе. А это выпускной класс из младшего звена в среднее. Однако руководство школы № 5 забыло, что выпускные классы нельзя ставить во вторую или третью смену! Маленькие дети ходят на занятия к 15.25, а закачивают уроки в 19.00. Хорошо, если родители работают до 17-18 часов и у них есть возможность встречать детей, а что делать тем, кто заканчивает работу в 20.00? Сидеть и переживать, как по темноте доберутся до дома? В нашем классе есть ученики, которые живут в отдаленных микрорайонах, например, в 16-м или в 7-м. Как им ходить там, где нет освещения и дорог?» — говорится в посте курганского паблика. Автор считает, что такое расписание плохо повлияет на успеваемость учеников. Обращение родителей к руководству школы результата не принесло. В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU сообщили, что занятия в школе № 5 организованы с соблюдением установленных требований: в две смены с 8 до 19 часов, с применением ступенчатого режима. Для 4-х классов допустимо проведение занятий во 2-ую смену. Также в мэрии пояснили, что школа № 5 имеет два корпуса — корпус А, расположенный в 6 микрорайоне Заозерного и корпус Б, в Северном, по ул. Молодежи. «В здании корпуса Б проводится капитальный ремонт по федеральной программе, дети из этого корпуса временно обучаются в здании школы в Заозерном микрорайоне. Когда ремонт закончится, дети вернутся в свой корпус Б. Это дети, которые проживают в Северном», — говорится в ответе.