Зеленский заявил о масштабной атаке ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский призвал западных союзников ввести болезненные санкции
Зеленский призвал западных союзников ввести болезненные санкции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «новой масштабной атаке» Вооруженных сил России на территорию страны. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только Россия все отвергает», — написал Зеленский. По его словам, за последние сутки по Украине было выпущено 728 беспилотников и 13 ракет, включая современные комплексы «Кинжал» и «Искандер».

Президент Украины призвал западных союзников ввести «болезненные санкции» против российской нефтяной отрасли, которая, по его мнению, финансирует военные действия. Он также отметил необходимость вторичных санкций в отношении стран, продолжающих покупать российскую нефть. Зеленский выразил уверенность, что союзники Украины знают эффективные способы давления на Россию, чтобы заставить ее задуматься о завершении конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «новой масштабной атаке» Вооруженных сил России на территорию страны. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только Россия все отвергает», — написал Зеленский. По его словам, за последние сутки по Украине было выпущено 728 беспилотников и 13 ракет, включая современные комплексы «Кинжал» и «Искандер». Президент Украины призвал западных союзников ввести «болезненные санкции» против российской нефтяной отрасли, которая, по его мнению, финансирует военные действия. Он также отметил необходимость вторичных санкций в отношении стран, продолжающих покупать российскую нефть. Зеленский выразил уверенность, что союзники Украины знают эффективные способы давления на Россию, чтобы заставить ее задуматься о завершении конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...