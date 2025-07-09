Зеленский заявил о масштабной атаке ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «новой масштабной атаке» Вооруженных сил России на территорию страны. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только Россия все отвергает», — написал Зеленский. По его словам, за последние сутки по Украине было выпущено 728 беспилотников и 13 ракет, включая современные комплексы «Кинжал» и «Искандер».
Президент Украины призвал западных союзников ввести «болезненные санкции» против российской нефтяной отрасли, которая, по его мнению, финансирует военные действия. Он также отметил необходимость вторичных санкций в отношении стран, продолжающих покупать российскую нефть. Зеленский выразил уверенность, что союзники Украины знают эффективные способы давления на Россию, чтобы заставить ее задуматься о завершении конфликта.
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