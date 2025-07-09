«Коммерсант»: Баканов уволил еще двух топ-менеджеров «Роскосмоса»

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Увольнения связаны с продолжающейся реорганизацией управленческой структуры
Увольнения связаны с продолжающейся реорганизацией управленческой структуры Фото:

В государственной корпорации «Роскосмос» свои посты покинули первый заместитель генерального директора Александр Иванов и директор департамента стратегического планирования и государственных космических программ Юрий Макаров. Об этом сообщил источник в отрасли.

По информации источника «Коммерсанта», Александр Иванов занимал должность первого заместителя гендиректора с 2013 года, за исключением периода с 2018 по 2022 годы. В его зону ответственности входило развитие орбитальной группировки и перспективных космических проектов. Вместе с ним компанию покинул и советник Михаил Хайлов, ранее занимавший пост заместителя генерального директора по космическим комплексам и системам.

Юрий Макаров работал в «Роскосмосе» с 2005 года, а с 2016 года возглавлял департамент стратегического планирования и государственных космических программ. По данным источника, Макаров был причастен к разработке ряда масштабных, но пока не реализованных проектов госкорпорации.

Увольнения связаны с продолжающейся реорганизацией управленческой структуры «Роскосмоса» после назначения Дмитрия Баканова генеральным директором 6 февраля 2025 года. За первые пять месяцев его руководства из корпорации и ее предприятий был уволен ряд ключевых руководителей.

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В государственной корпорации «Роскосмос» свои посты покинули первый заместитель генерального директора Александр Иванов и директор департамента стратегического планирования и государственных космических программ Юрий Макаров. Об этом сообщил источник в отрасли. По информации источника «Коммерсанта», Александр Иванов занимал должность первого заместителя гендиректора с 2013 года, за исключением периода с 2018 по 2022 годы. В его зону ответственности входило развитие орбитальной группировки и перспективных космических проектов. Вместе с ним компанию покинул и советник Михаил Хайлов, ранее занимавший пост заместителя генерального директора по космическим комплексам и системам. Юрий Макаров работал в «Роскосмосе» с 2005 года, а с 2016 года возглавлял департамент стратегического планирования и государственных космических программ. По данным источника, Макаров был причастен к разработке ряда масштабных, но пока не реализованных проектов госкорпорации. Увольнения связаны с продолжающейся реорганизацией управленческой структуры «Роскосмоса» после назначения Дмитрия Баканова генеральным директором 6 февраля 2025 года. За первые пять месяцев его руководства из корпорации и ее предприятий был уволен ряд ключевых руководителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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