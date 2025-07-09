В Кремле попытались оправдать Трампа после его жестких слов о Путине

В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы достаточно спокойно к этому относимся. У Трампа в целом достаточно жесткая стилистика», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля на резкие заявления экс-президента США о российском лидере. Слова пресс-секретаря президента передает корреспондент URA.RU.
Песков напомнил, что недавно прозвучало еще одно важное заявление американского лидера. «Мы слышали также очень важное заявление Трампа, что урегулирование украинского конфликта оказалось труднее», — отметил он.
Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном и восстановление двусторонних отношений, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. По словам Пескова, Россия надеется, что Трамп и его команда продолжат работу по переводу конфликта на Украине в политико-дипломатическое русло. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация меняется ежедневно, и Киеву придется принимать новые реалии, которые складываются в ходе конфликта.
Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность введения новых санкций против России. Он также отметил, что «недоволен» действиями президента РФ Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине и признал противостояние затяжным.
Позже Трамп и вовсе пригрозил главам РФ и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину военными ударами по столицам стран в случае эскалации конфликтов на Украине и вокруг Тайваня. В Госдуме РФ заявили, что американский лидер просто любит играть на публику.
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