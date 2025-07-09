Арабские страны лучше Ватикана в качестве альтернативной площадки для проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом в интервью URA.RU сообщил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, отвечая на вопрос о том, может ли римский анклав стать удачным местом для решения украинского вопроса, если Турция потеряет статус страны-посредника из-за вхождения в «Коалицию дронов».
«Действительно, во многих СМИ Ватикан называли альтернативной площадкой для переговоров. Мне кажется, что в этом случае больше всего подходят арабские страны, которые уже выступали инициаторами различного рода контактов между Украиной и Россией. Например, участвуют в обмене пленными, различных гуманитарных акциях», — сообщил Зудин.
По словам эксперта, римский анклав находится в Европе и окружен странами блока НАТО, который с помощью Украины ведет опосредованную войну с Россией, что делает Ватикан не самой лучшей площадкой для урегулирования украинского кризиса.
«Ватикан предложил свою площадку для переговоров из-за смены руководства — там новый Папа (Лев XIV, избранный 8 мая 2025 года — прим. ред.), которому важно заявить о себе на международной арене», — отметил он.
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