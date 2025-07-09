Почему Украина затягивает третий этап переговоров с Россией

Украина ждет команду от США по третьему этапу мирных переговоров с Россией. Глава МИД Турции Фидан Хакана заявил 8 июля, что Москва уже готова к следующему туру, осталось получить ответ от Киева, который до сих пор не согласовал дату нового раунда. В интервью URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин рассказал, почему президент США Дональд Трамп может отказать лидеру «незалежной» Владимиру Зеленскому в поддержке по украинскому вопросу.
— После завершения второго этапа переговоров между делегациями РФ и Украины 2 июня прошло больше месяца. Руководитель МИД Турции Хакан Фидан 8 июля сообщил, что Москва уже заявила о готовности к третьему туру и ждет ответа от Киева. Можно ли полагать, что украинская сторона намеренно тормозит этот процесс? Иначе, что мешает Украине согласовать дату третьего этапа переговоров?
— Здесь очень важен фактор, который, в данном случае, может стать решающим. А именно, в какой степени США, то есть администрация Трампа, готова и может оказать давление на киевское руководство, чтобы наступил следующий раунд переговоров между Россией и Украиной.
Думаю, что США такими возможностями пока не обладают. Скорее всего, это связано с той ситуацией, которая сложилась внутри западной коалиции. Дело в том, что Вашингтон не хочет предпринимать какие-то действия, которые могут оказаться серьезным контрастом между ее позицией и точкой зрения участников западной коалиции по украинскому кризису.
На администрацию Трампа оказывает влияние и то, что называют инерцией внешнеполитического курса США (медленная адаптация американской политэлиты к изменениям в системе международных отношений — прим. ред.).
Американский лидер постепенно продвигает свой план в отношении Украины, который кажется достаточно прозрачным для многих наблюдателей, — «отцепить» Украину как токсичный актив, но одномоментно это сделать не получается.
— 26 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дату третьего этапа переговоров определят после завершения обмена пленными. По данным на 6 июля, он состоялся уже седьмой раз. Какова вероятность, что именно этот процесс может тормозить начало следующего раунда?
— Учитывая излюбленную тактику Киева все затягивать и обставлять дополнительными условиями, вполне возможно, что так и есть. Важно, что Россия готова к новому раунду переговоров. А со стороны Украины пока молчание и различного рода подковерные действия, а еще попытка консолидировать ту часть западного блока, которая все еще считает, что перспектива продолжения военных действий что-то может дать Западу.
К Украине наиболее агрессивная часть западного блока относится утилитарно. И чем дальше, тем больше это отношение выходит на поверхность.
— 7 июля представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Киев участвует в переговорах с Москвой не потому, что верит в их результативность, а чтобы «не дать никому обвинить Украину в том, что она не хочет мира». Почему украинская сторона заявила о формальном подходе к переговорам перед третьим этапом? Может быть, она хочет спровоцировать РФ на отказ от них?
— Вряд ли. Я думаю, что это маневрирование администрации Зеленского перед украинским обществом, которое находится в плену киевской пропаганды, а также той части западной коалиции, которая придерживается бескомпромиссного подхода по украинскому кризису. Ей необходимо совместить в одной позиции то, что Украина все-таки участвует в переговорах, несмотря на паузу, и то, что они не пойдут на уступки для России. Совмещение таких противоположных тезисов и рождает подобные заявления.
— Второй раунд переговоров коснулся в основном гуманитарных вопросов. Высока ли вероятность, что на следующем этапе российская и украинская стороны наконец договорятся по параметрам одного из вариантов условий прекращения огня (второй раздел меморандума)?
— Возможность реального перехода к серьезным действиям по второму разделу российского меморандума напрямую зависит от позиции США, а именно от их готовности и способности побудить киевское руководство перейти от слов к делу.
А еще от того, в какой степени эту позицию поддержат внутри западной коалиции, потому что идти на откровенный разрыв со своими союзниками по НАТО они не хотят, поскольку это чревато высокими политическими издержками для Трампа и его администрации.
— По данным Минобороны Латвии, 2 июля Турция официально вошла в состав международной «Коалиции дронов», занимающейся прямыми поставками беспилотников и систем РЭБ для ВСУ. Что значит такое решение Стамбула перед предстоящими переговорами? Может ли из-за этого Турция потерять статус страны-посредника?
— Если Турция начнет «терять берега», то этим все и закончиться. А пока я хочу напомнить, что официальных комментариев по поводу вхождения в международную «Коалицию дронов» с турецкой стороны не было. Хотя Анкара, как и другие участники западной коалиции, предпочитают придерживаться одновременно двух противоположных позиций: это содействие мирному процессу и поддержка киевского руководства на продолжение войны.
— Если информация о вхождении в «Коалицию дронов» подтвердится Турцией, то как относиться к тому, что переговоры для российской стороны могут пройти на площадке, которая спонсирует украинских националистов?
— Действительно, если информация, что Турция, в которой проводят мирные переговоры, активно поддерживает военные ресурсы Украины, подтвердится, то возникнет серьезное противоречие по этому вопросу.
Турецкое руководство не должно считать себя монопольным обладателем переговорной площадки по Украине. Она может переместиться в более подходящее место для разрешения конфликта, чем страна, которая длительно придерживается двусмысленной позиции по украинскому вопросу.
— Тогда какие государства потенциально могут стать площадками для третьего переговорного трека? Например, ранее Папа Римский Лев XIV выражал готовность предоставить Ватикан для прямой встречи президентов Украины и России.
— Действительно, во многих СМИ Ватикан называли альтернативной площадкой для переговоров, но мне кажется, что в этом случае больше всего подходят арабские страны, которые уже выступали инициаторами различного рода контактов между Украиной и Россией: это обмен пленными, различные гуманитарные акции...
— Почему, на ваш взгляд, Ватикан не самая лучшая площадка для переговоров?
— Несмотря на то, что Ватикан обладает серьезной символической властью, необходимо помнить, где он находится — в Европе, а именно в окружении государств-членов блока НАТО, который с помощью Украины ведет опосредованную войну с Россией.
Ватикан предложил свою площадку для переговоров из-за смены руководства — там новый Папа (Лев XIV, избранный 8 мая 2025 года — прим. ред.), которому важно заявить о себе на международной арене.
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