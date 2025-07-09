Политолог Зудин: Трамп намерен «слить» Украину как токсичный актив

Президент США Дональд Трамп хочет избавиться от Украины, как от «токсичного актива». Об этом в интервью URA.RU рассказал старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, отвечая на вопрос о том, почему глава «незалежной» Владимир Зеленский не может согласовать с Россией дату третьего раунда переговоров.
«Здесь очень важен фактор, который, в данном случае, может стать решающим. А именно, в какой степени США, то есть администрация Трампа, готова и может оказать давление на киевское руководство, чтобы наступил следующий раунд переговоров… На американского лидера оказывает влияние и то, что называют инерцией внешнеполитического курса США (медленная адаптация американской политэлиты к изменениям в системе международных отношений — прим. ред.). Трамп продвигает свой план в отношении Украины, который кажется достаточно прозрачным для многих наблюдателей, — „отцепить“ ее как токсичный актив, но одномоментно это сделать не получается», — сказал Зудин.
Делегации России и Украины провели два раунда переговоров. Они состоялись 16 мая и 2 июня 2025 года в Стамбуле. На первом этапе стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» (он состоялся с 23 по 25 мая), а также представить свое видение прекращения огня. Обсудить документы делегации двух стран планировали во время следующего раунда в Стамбуле.
На второй встрече в Стамбуле делегации Москвы и Киева согласовали масштабный обмен пленными — тяжелоранеными и военными до 25 лет по формуле «все на всех», а также телами бойцов. На данный момент состоялось восемь обменов пленными с Украиной: 9, 10, 12, 14, 19, 20 июня и 4 июля. Общее число людей, участвовавших в этом процессе, не известно. Еще российская сторона передала 6060 тел, а Украина — 78 погибших солдат. На второй встрече в Стамбуле Москва и Киев обменялись проектами меморандумов, однако о прекращении огня не договорились.
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