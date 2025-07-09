Краснов поручил проверить правомерность повышения тарифов на ЖКУ

Генпрокурор РФ Игорь Краснов дал поручение о проверке правомерности повышения тарифов на услуги ЖКХ. Об этом заявили в Генпрокуратуре России.
Как отметили в ведомстве, причиной проверки стали многочисленные жалобы жителей регионов, где коммунальные платежи выросли в разы. Будет проверена законность действий местных властей и предприятий ЖКХ.
«Особое внимание будет уделяться фактам включения в квитанции необоснованных расходов коммунальщиков», — пояснили в Генпрокуратуре. Заявление опубликовано в telegran-канале ведомства.
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