Краснов поручил проверить правомерность повышения тарифов на ЖКУ

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Жители России жалуются на завышенные платежи за услуги ЖКХ
Жители России жалуются на завышенные платежи за услуги ЖКХ Фото:

Генпрокурор РФ Игорь Краснов дал поручение о проверке правомерности повышения тарифов на услуги ЖКХ. Об этом заявили в Генпрокуратуре России.

Как отметили в ведомстве, причиной проверки стали многочисленные жалобы жителей регионов, где коммунальные платежи выросли в разы. Будет проверена законность действий местных властей и предприятий ЖКХ.

«Особое внимание будет уделяться фактам включения в квитанции необоснованных расходов коммунальщиков», — пояснили в Генпрокуратуре. Заявление опубликовано в telegran-канале ведомства.

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов дал поручение о проверке правомерности повышения тарифов на услуги ЖКХ. Об этом заявили в Генпрокуратуре России. Как отметили в ведомстве, причиной проверки стали многочисленные жалобы жителей регионов, где коммунальные платежи выросли в разы. Будет проверена законность действий местных властей и предприятий ЖКХ. «Особое внимание будет уделяться фактам включения в квитанции необоснованных расходов коммунальщиков», — пояснили в Генпрокуратуре. Заявление опубликовано в telegran-канале ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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