Курганским родителям придется патрулировать улицы из-за гуляющих по ночам детей

15 сентября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Курганцы устраивают рейды по поиску загулявшихся допоздна подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Целинном округе Курганской области родители школьников будут патрулировать улицы в поисках детей, гуляющих без присмотра после отбоя. Об этом пишет глава района Александр Сытов. «К сожалению, после отбоя подростки продолжают находиться в общественных местах, в райцентре это парк и площадь. Думаю, в других селах такая же картина. Во многих регионах существует практика родительских патрулей, в которые входят педагоги, родители, представители органов профилактики. Кстати, подобное предложение уже высказывалось педагогами Целинной школы», — говорит Сытов. По его словам, идею с рейдами необходимо ввести и в Целинном округе. Как отмечает Сытов, первые патрули выйдут на сельские улицы уже в этом месяце. «Уважаемые родители. Надеюсь на вашу поддержку. Ребята, пора выходить в новый рабочий режим, поскольку пора экзаменов наступает, как правило, незаметно», — обратился глава района к школьникам и их родителям. До этого URA.RU писало, что родители учеников, обучающихся в курганской школе №5, жалуются на расписание детей. По словам курганцев, занятия четвертого класса второй смены заканчиваются в 19:00, после чего детям приходится добираться домой одним в другие микрорайоны города.

В Целинном округе Курганской области родители школьников будут патрулировать улицы в поисках детей, гуляющих без присмотра после отбоя. Об этом пишет глава района Александр Сытов. «К сожалению, после отбоя подростки продолжают находиться в общественных местах, в райцентре это парк и площадь. Думаю, в других селах такая же картина. Во многих регионах существует практика родительских патрулей, в которые входят педагоги, родители, представители органов профилактики. Кстати, подобное предложение уже высказывалось педагогами Целинной школы», — говорит Сытов. По его словам, идею с рейдами необходимо ввести и в Целинном округе. Как отмечает Сытов, первые патрули выйдут на сельские улицы уже в этом месяце. «Уважаемые родители. Надеюсь на вашу поддержку. Ребята, пора выходить в новый рабочий режим, поскольку пора экзаменов наступает, как правило, незаметно», — обратился глава района к школьникам и их родителям. До этого URA.RU писало, что родители учеников, обучающихся в курганской школе №5, жалуются на расписание детей. По словам курганцев, занятия четвертого класса второй смены заканчиваются в 19:00, после чего детям приходится добираться домой одним в другие микрорайоны города.