08 июля 2025

Директор ЦРУ готов передать Трампу разведданные о химоружии на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп получит документы от ЦРУ о химоружии
Трамп получит документы от ЦРУ о химоружии Фото:

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил о готовности предоставить президенту Дональду Трампу сведения, касающиеся якобы применения химического оружия в ходе конфликта на Украине. Об этом Рэтклифф сообщил на заседании президентского кабинета в Белом доме.

«Я не могу представить здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке», — заявил Рэтклифф, отвечая на вопросы журналистов о наличии доказательств использования химоружия в ходе украинского конфликта, передает ТАСС. По его словам, детали могут быть разглашены только на закрытых встречах с президентом США.

Ранее представители России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что Минобороны Нидерландов обвиняет российскую сторону в применении химического оружия на территории Украины. В российской миссии подчеркнули, что эти обвинения основаны на недостоверных данных и распространяются киевскими властями. По информации дипломатов, российская сторона продолжит добиваться объективного расследования инцидентов с возможным применением химических веществ, напоминает RT.

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Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил о готовности предоставить президенту Дональду Трампу сведения, касающиеся якобы применения химического оружия в ходе конфликта на Украине. Об этом Рэтклифф сообщил на заседании президентского кабинета в Белом доме. «Я не могу представить здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке», — заявил Рэтклифф, отвечая на вопросы журналистов о наличии доказательств использования химоружия в ходе украинского конфликта, передает ТАСС. По его словам, детали могут быть разглашены только на закрытых встречах с президентом США. Ранее представители России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что Минобороны Нидерландов обвиняет российскую сторону в применении химического оружия на территории Украины. В российской миссии подчеркнули, что эти обвинения основаны на недостоверных данных и распространяются киевскими властями. По информации дипломатов, российская сторона продолжит добиваться объективного расследования инцидентов с возможным применением химических веществ, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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