Аэропорт Сочи сделал объявление для туристов

Расписание рейсов в аэропорту Сочи стабилизировалось
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Отдельные задержки могут возникать по производственным причинам авиакомпаний
Отдельные задержки могут возникать по производственным причинам авиакомпаний Фото:

В аэропорту Сочи стабилизировалось расписание полетов после ряда задержек, наблюдавшихся с начала недели. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Расписание полетов стабилизировалось, и аэропорт Сочи работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе ТАСС. Отдельные задержки рейсов могут возникать по производственным причинам авиакомпаний.

Задержки рейсов в аэропорту Сочи были связаны с поздним прибытием воздушных судов из других регионов. Основная причина — временные ограничения, которые ранее вводились в аэропортах Поволжья, Москвы и Петербурга. На утро 7 июля была зафиксирована задержка 38 рейсов.

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В аэропорту Сочи стабилизировалось расписание полетов после ряда задержек, наблюдавшихся с начала недели. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. «Расписание полетов стабилизировалось, и аэропорт Сочи работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе ТАСС. Отдельные задержки рейсов могут возникать по производственным причинам авиакомпаний. Задержки рейсов в аэропорту Сочи были связаны с поздним прибытием воздушных судов из других регионов. Основная причина — временные ограничения, которые ранее вводились в аэропортах Поволжья, Москвы и Петербурга. На утро 7 июля была зафиксирована задержка 38 рейсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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