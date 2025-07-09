Аэропорт Сочи сделал объявление для туристов

В аэропорту Сочи стабилизировалось расписание полетов после ряда задержек, наблюдавшихся с начала недели. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«Расписание полетов стабилизировалось, и аэропорт Сочи работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе ТАСС. Отдельные задержки рейсов могут возникать по производственным причинам авиакомпаний.
Задержки рейсов в аэропорту Сочи были связаны с поздним прибытием воздушных судов из других регионов. Основная причина — временные ограничения, которые ранее вводились в аэропортах Поволжья, Москвы и Петербурга. На утро 7 июля была зафиксирована задержка 38 рейсов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.