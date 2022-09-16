Тюменский рыбак рассказал о месте в ХМАО, где водятся щуки-монстры. Фото

Тюменский рыбак Алексей Саранча рассказал, что крупных щук можно найти возле поселка Перегребное в ХМАО

16 сентября 2022 в 07:08 Размер текста - 17 +

Рыбак предупреждает, что это место труднодоступно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Больших щук, которые весят больше 10 килограммов, можно поймать возле поселка Перегребное в ХМАО. Об этом URA.RU рассказал тюменец Алексей Саранча. Ранее мужчина уже вылавливал там рыбу, которую не смогли измерить весы. «Щука была поймана ниже по течению от населенного пункта Перегребное на Горной Оби. В тех краях река Обь раздваивается на два больших русла: Малую Обь и Горную Обь. Больших щук, весом более 10 кг, там очень много. Это и не удивительно, места труднодоступные и не подвергаются постоянному прессингу рыбаков», — рассказывает Саранча. Также он поделился фото на своей странице в соцсети «ВКонтакте», где показал улов с той территории При этом мужчина отметил, что поимка большой рыбы в тех местах все равно не будет являться простой задачей. «Хочется отметить, что если отправиться в те края неподготовленному рыбаку в надежде, что крупные щуки ловятся там на каждом забросе, то в конечном итоге такой расчет точно обернется большим разочарованием. Отправляться в такие рыболовные путешествия можно только на подготовленных лодках и в сопровождении отлично разбирающихся в особенностях местной акватории людей», — рассказал корреспонденту URA.RU рыбак. Он также дополнил, что такие поездки небезопасны и требуют профессионального сопровождения. Ранее URA.RU писало, что Алексей Саранча трижды за год поймал одну и ту же щуку весом 12 килограммов. Тюменец также обратился к другим рыбакам с просьбой отпускать гигантских рыб обратно в реку, так как на их появление требуется много времени. Фото: страница Алексея Саранчи в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больших щук, которые весят больше 10 килограммов, можно поймать возле поселка Перегребное в ХМАО. Об этом URA.RU рассказал тюменец Алексей Саранча. Ранее мужчина уже вылавливал там рыбу, которую не смогли измерить весы. «Щука была поймана ниже по течению от населенного пункта Перегребное на Горной Оби. В тех краях река Обь раздваивается на два больших русла: Малую Обь и Горную Обь. Больших щук, весом более 10 кг, там очень много. Это и не удивительно, места труднодоступные и не подвергаются постоянному прессингу рыбаков», — рассказывает Саранча. Также он поделился фото на своей странице в соцсети «ВКонтакте», где показал улов с той территории При этом мужчина отметил, что поимка большой рыбы в тех местах все равно не будет являться простой задачей. «Хочется отметить, что если отправиться в те края неподготовленному рыбаку в надежде, что крупные щуки ловятся там на каждом забросе, то в конечном итоге такой расчет точно обернется большим разочарованием. Отправляться в такие рыболовные путешествия можно только на подготовленных лодках и в сопровождении отлично разбирающихся в особенностях местной акватории людей», — рассказал корреспонденту URA.RU рыбак. Он также дополнил, что такие поездки небезопасны и требуют профессионального сопровождения. Ранее URA.RU писало, что Алексей Саранча трижды за год поймал одну и ту же щуку весом 12 килограммов. Тюменец также обратился к другим рыбакам с просьбой отпускать гигантских рыб обратно в реку, так как на их появление требуется много времени.