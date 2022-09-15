Тюменцы жалуются на грязную воду из-под крана. Фото

Жильцы дома по улице Ватутина недовольны качеством воды

16 сентября 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к ситуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители дома по улице Ватутина недовольны качеством воды, которая бежит из-под крана. Свое негодование горожане выразили на стене группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фотографию. «Водоконал, ау! Че происходит?», — пишет Анар Шукуров, прикрепив фотографию с мутной водой. На снимке видна темно-коричневая вода с выпавшим осадком. В комментариях под постом люди с юмором оценили ситуацию: «Тура пришла к вам в гости», — пишет Юлия Савкина. «О, у вас квас льется», — комментирует Денис Вешкурцев. Агентство URA.RU связалось с водоконалом. В ведомстве сообщили, что заявок и обращений от жителей Ватутина не поступало. Ранее агентство рассказывало о жителях Тобольска, которые также пожаловались на качество воды. Тогда специалисты компании «СУЭНКО» провели дополнительную промывку теплосетей Тобольска, чтобы решить проблему с качеством воды. Жителей улицы Ватутина смутила мутная, грязная вода Соцсеть «Вконтакте»

Жители дома по улице Ватутина недовольны качеством воды, которая бежит из-под крана. Свое негодование горожане выразили на стене группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фотографию. «Водоконал, ау! Че происходит?», — пишет Анар Шукуров, прикрепив фотографию с мутной водой. На снимке видна темно-коричневая вода с выпавшим осадком. В комментариях под постом люди с юмором оценили ситуацию: «Тура пришла к вам в гости», — пишет Юлия Савкина. «О, у вас квас льется», — комментирует Денис Вешкурцев. Агентство URA.RU связалось с водоконалом. В ведомстве сообщили, что заявок и обращений от жителей Ватутина не поступало. Ранее агентство рассказывало о жителях Тобольска, которые также пожаловались на качество воды. Тогда специалисты компании «СУЭНКО» провели дополнительную промывку теплосетей Тобольска, чтобы решить проблему с качеством воды.