15 сентября 2022

Тюменцы жалуются на грязную воду из-под крана. Фото

Жильцы дома по улице Ватутина недовольны качеством воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к ситуации Фото:

Жители дома по улице Ватутина недовольны качеством воды, которая бежит из-под крана. Свое негодование горожане выразили на стене группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фотографию.

«Водоконал, ау! Че происходит?», — пишет Анар Шукуров, прикрепив фотографию с мутной водой. На снимке видна темно-коричневая вода с выпавшим осадком. В комментариях под постом люди с юмором оценили ситуацию: «Тура пришла к вам в гости», — пишет Юлия Савкина. «О, у вас квас льется», — комментирует Денис Вешкурцев.

Агентство URA.RU связалось с водоконалом. В ведомстве сообщили, что заявок и обращений от жителей Ватутина не поступало.

Ранее агентство рассказывало о жителях Тобольска, которые также пожаловались на качество воды. Тогда специалисты компании «СУЭНКО» провели дополнительную промывку теплосетей Тобольска, чтобы решить проблему с качеством воды.

Жителей улицы Ватутина смутила мутная, грязная вода

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Жители дома по улице Ватутина недовольны качеством воды, которая бежит из-под крана. Свое негодование горожане выразили на стене группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фотографию. «Водоконал, ау! Че происходит?», — пишет Анар Шукуров, прикрепив фотографию с мутной водой. На снимке видна темно-коричневая вода с выпавшим осадком. В комментариях под постом люди с юмором оценили ситуацию: «Тура пришла к вам в гости», — пишет Юлия Савкина. «О, у вас квас льется», — комментирует Денис Вешкурцев. Агентство URA.RU связалось с водоконалом. В ведомстве сообщили, что заявок и обращений от жителей Ватутина не поступало. Ранее агентство рассказывало о жителях Тобольска, которые также пожаловались на качество воды. Тогда специалисты компании «СУЭНКО» провели дополнительную промывку теплосетей Тобольска, чтобы решить проблему с качеством воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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