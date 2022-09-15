Жители дома по улице Ватутина недовольны качеством воды, которая бежит из-под крана. Свое негодование горожане выразили на стене группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фотографию.
«Водоконал, ау! Че происходит?», — пишет Анар Шукуров, прикрепив фотографию с мутной водой. На снимке видна темно-коричневая вода с выпавшим осадком. В комментариях под постом люди с юмором оценили ситуацию: «Тура пришла к вам в гости», — пишет Юлия Савкина. «О, у вас квас льется», — комментирует Денис Вешкурцев.
Агентство URA.RU связалось с водоконалом. В ведомстве сообщили, что заявок и обращений от жителей Ватутина не поступало.
Жителей улицы Ватутина смутила мутная, грязная вода
Соцсеть «Вконтакте»
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
Жители дома по улице Ватутина недовольны качеством воды, которая бежит из-под крана. Свое негодование горожане выразили на стене группы «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фотографию. «Водоконал, ау! Че происходит?», — пишет Анар Шукуров, прикрепив фотографию с мутной водой. На снимке видна темно-коричневая вода с выпавшим осадком. В комментариях под постом люди с юмором оценили ситуацию: «Тура пришла к вам в гости», — пишет Юлия Савкина. «О, у вас квас льется», — комментирует Денис Вешкурцев. Агентство URA.RU связалось с водоконалом. В ведомстве сообщили, что заявок и обращений от жителей Ватутина не поступало. Ранее агентство рассказывало о жителях Тобольска, которые также пожаловались на качество воды. Тогда специалисты компании «СУЭНКО» провели дополнительную промывку теплосетей Тобольска, чтобы решить проблему с качеством воды.