США предупредили о поставках двух зенитных комплексов NASAMS на Украину

США ожидают поставок двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS на Украину в течение двух месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь американского министерства обороны генерал Пэт Райдер.
«Две системы NASAMS, как ожидается, будут доставлены на Украину в ближайшие два месяца», — сказал он в ходе брифинга для журналистов. Информацию передает РИА «Новости».
США приняли решение о предоставлении Украине ЗРК NASAMS передвижного норвежского зенитного ракетного комплекса, предназначенного для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах еще в начале июля. Для этой цели Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на 182 миллиона долларов. Вашингтон оказывает поддержку и поставляет вооружение Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщала американская газета The Wall Street Journal, Киев требует у Запада к 2023 году 29 видов вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которые способны долететь до территории РФ.
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США ожидают поставок двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS на Украину в течение двух месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь американского министерства обороны генерал Пэт Райдер. «Две системы NASAMS, как ожидается, будут доставлены на Украину в ближайшие два месяца», — сказал он в ходе брифинга для журналистов. Информацию передает РИА «Новости». США приняли решение о предоставлении Украине ЗРК NASAMS передвижного норвежского зенитного ракетного комплекса, предназначенного для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах еще в начале июля. Для этой цели Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на 182 миллиона долларов. Вашингтон оказывает поддержку и поставляет вооружение Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщала американская газета The Wall Street Journal, Киев требует у Запада к 2023 году 29 видов вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которые способны долететь до территории РФ.