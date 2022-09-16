16 сентября 2022

США предупредили о поставках двух зенитных комплексов NASAMS на Украину

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
ЗРК NASAMS поступят на Украину в течение двух месяцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США ожидают поставок двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS на Украину в течение двух месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь американского министерства обороны генерал Пэт Райдер.

«Две системы NASAMS, как ожидается, будут доставлены на Украину в ближайшие два месяца», — сказал он в ходе брифинга для журналистов. Информацию передает РИА «Новости».

США приняли решение о предоставлении Украине ЗРК NASAMS передвижного норвежского зенитного ракетного комплекса, предназначенного для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах еще в начале июля. Для этой цели Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на 182 миллиона долларов. Вашингтон оказывает поддержку и поставляет вооружение Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщала американская газета The Wall Street Journal, Киев требует у Запада к 2023 году 29 видов вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которые способны долететь до территории РФ.

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США ожидают поставок двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS на Украину в течение двух месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь американского министерства обороны генерал Пэт Райдер. «Две системы NASAMS, как ожидается, будут доставлены на Украину в ближайшие два месяца», — сказал он в ходе брифинга для журналистов. Информацию передает РИА «Новости». США приняли решение о предоставлении Украине ЗРК NASAMS передвижного норвежского зенитного ракетного комплекса, предназначенного для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах еще в начале июля. Для этой цели Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на 182 миллиона долларов. Вашингтон оказывает поддержку и поставляет вооружение Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщала американская газета The Wall Street Journal, Киев требует у Запада к 2023 году 29 видов вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которые способны долететь до территории РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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