Украина потребовала у США ракеты, способные долететь до РФ

17 сентября 2022 в 05:12 Размер текста - 17 +

Киев продолжает обсуждать с США поставку дальнобойных ракет Фото: Пресс-служба Роскосмоса новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина обсуждает с США поставку дальнобойных ракет, не исключено, что Вашингтон примет решение в пользу Киева. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Да, они [ракеты] нам нужны. И у наших генералов отличная линия связи с американскими генералами. Они обсуждают этот вопрос», — сказал он в интервью телеканалу PBS. По словам Кулебы, переговоры продолжаются несмотря на заявления Вашингтона о том, что он не собирается поставлять Киеву эти ракеты. «Я не исключаю варианта, при котором США примут положительное решение», — заключил он. США оказывают поддержку и поставляют вооружение Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщала американская газета The Wall Street Journal, Украина требует у Запада к 2023 году 29 видов вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которые способны долететь до территории РФ. Также стало известно о поставках двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS на Украину в течение двух месяцев. Для этого Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на 182 миллиона долларов.

Украина обсуждает с США поставку дальнобойных ракет, не исключено, что Вашингтон примет решение в пользу Киева. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Да, они [ракеты] нам нужны. И у наших генералов отличная линия связи с американскими генералами. Они обсуждают этот вопрос», — сказал он в интервью телеканалу PBS. По словам Кулебы, переговоры продолжаются несмотря на заявления Вашингтона о том, что он не собирается поставлять Киеву эти ракеты. «Я не исключаю варианта, при котором США примут положительное решение», — заключил он. США оказывают поддержку и поставляют вооружение Киеву в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщала американская газета The Wall Street Journal, Украина требует у Запада к 2023 году 29 видов вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которые способны долететь до территории РФ. Также стало известно о поставках двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS на Украину в течение двух месяцев. Для этого Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на 182 миллиона долларов.