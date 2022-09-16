Площадь лесных пожаров в Тюменской области сократилась в разы

Площадь лесных пожаров за 2022 год в Тюменской области сократилась в 12 раз, а количество возгораний упало в 3,8 раза

17 сентября 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Также относительно прошлого сезона в 2022 году количество пожаров снизилось почти в 4 раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Количество лесных возгораний в Тюменской области сократилось в 3,8 раза, а пострадавшей от огня площади стало меньше в 12 раз. Такую статистику получили при сравнении пожароопасного сезона в 2022 и 2021 годах. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. «По сравнению с прошлым сезоном количество лесных возгораний сократилось в 3,8 раза, а площадь, пройденная огнем, в 12 раз», — привели в инфоцентре слова губернатора Тюменской области Александра Моора. Там также уточнили, что в этом году саженцами будет засеяно почти 7 тысяч гектаров. Планируется, что этого количества хватит на восстановление леса от пожаров за этот год. В инфоцентре правительства региона напомнили, что для борьбы с пожарами к этому сезону было закуплено 38 единиц техники и 459 единиц оборудования. При этом в регионе увеличили штат пожарных десантников. Ранее URA.RU сообщало, что пожароопасный сезон в этом году начался 12 апреля. В 2021 году в весенне-летний сезон в регионе наблюдались сильнейшие за последние 10 лет пожары. Тогда режим чрезвычайной ситуации в лесах установили 11 мая.

Количество лесных возгораний в Тюменской области сократилось в 3,8 раза, а пострадавшей от огня площади стало меньше в 12 раз. Такую статистику получили при сравнении пожароопасного сезона в 2022 и 2021 годах. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. «По сравнению с прошлым сезоном количество лесных возгораний сократилось в 3,8 раза, а площадь, пройденная огнем, в 12 раз», — привели в инфоцентре слова губернатора Тюменской области Александра Моора. Там также уточнили, что в этом году саженцами будет засеяно почти 7 тысяч гектаров. Планируется, что этого количества хватит на восстановление леса от пожаров за этот год. В инфоцентре правительства региона напомнили, что для борьбы с пожарами к этому сезону было закуплено 38 единиц техники и 459 единиц оборудования. При этом в регионе увеличили штат пожарных десантников. Ранее URA.RU сообщало, что пожароопасный сезон в этом году начался 12 апреля. В 2021 году в весенне-летний сезон в регионе наблюдались сильнейшие за последние 10 лет пожары. Тогда режим чрезвычайной ситуации в лесах установили 11 мая.