Жители Ноябрьска поспорили из-за детей, которые залезли на козырек подъезда

Дети залезли на козырек подъезда одного из жилых домов Ноябрьска Фото: Марина Малкова © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) поспорили из-за поведения детей, которые залезли на козырек подъезда одного из домов. Мнения пользователей в соцсети «ВКонтакте» разделились: одни возмутились поступком на видео, другие поддержали.

«Упадет, сломает что-нибудь, поймет», — написал в комментариях под постом в группе «Происшествия Ноябрьск» Георгий Кравченко. «Мы также делали в детстве», — ответил под публикацией Артем Мальцев. «Сальто крутили зимой с козырьков», — поделился Кирилл Круть. «Зачем родителям объяснять, они потом лучше в этой же группе обвинять кого-нибудь будут», — прокомментировала. «Очередная ябеда», — заключил Виталий Корнев.

Автор поста призвал родителей провести беседу с детьми и объяснить правила безопасности. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде (ЯНАО) дети бегают на строящейся игровой площадке с памп-треком. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Алексей Титовский, которого возмутило поведение жителей.