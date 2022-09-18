CNN: в Белом доме не смогли объяснить родным Грайнер требования РФ

В США не смогли объяснить условия обмена заключенными с РФ
новость из сюжетаБаскетболистку УГМК посадили за контрабанду наркотиков
Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родным Бриттни Грайнер требования России по обмену заключенными. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на супругу баскетболистки WNBA Бриттни Грайнер.
«Администрация [президента США Джо] Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия [для обмена заключенными]», — сказала супруга Грайнер Шерил. Ее слова приводит CNN.
Ранее Байден встретился с членами семьи Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ на девять лет за контрабанду наркотиков. О предстоящей встрече сообщали представители Белого дома.
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