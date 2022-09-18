18 сентября 2022

CNN: в Белом доме не смогли объяснить родным Грайнер требования РФ

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В США не смогли объяснить условия обмена заключенными с РФ Фото:
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Баскетболистку УГМК посадили за контрабанду наркотиков

Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родным Бриттни Грайнер требования России по обмену заключенными. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на супругу баскетболистки WNBA Бриттни Грайнер.

«Администрация [президента США Джо] Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия [для обмена заключенными]», — сказала супруга Грайнер Шерил. Ее слова приводит CNN.

Ранее Байден встретился с членами семьи Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ на девять лет за контрабанду наркотиков. О предстоящей встрече сообщали представители Белого дома.

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Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родным Бриттни Грайнер требования России по обмену заключенными. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на супругу баскетболистки WNBA Бриттни Грайнер. «Администрация [президента США Джо] Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия [для обмена заключенными]», — сказала супруга Грайнер Шерил. Ее слова приводит CNN. Ранее Байден встретился с членами семьи Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ на девять лет за контрабанду наркотиков. О предстоящей встрече сообщали представители Белого дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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