Генсек ООН Гутерреш оценил шансы на переговоры Путина и Зеленского

Генсек ООН Гутерреш: до прямых переговоров Путина и Зеленского еще далеко

19 сентября 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

До переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского еще далеко, считает Антониу Гутерреш Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока маловероятны, так как главы государств твердо настаивают на своих условиях. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш. «Обе стороны по-прежнему привержены [своим целям]. Мы слышали, что президент Путин заявлял, что спецоперация будет продолжаться пока ее цели не будут достигнуты. И слышали президента Зеленского, что он намеревается освободить все части Украины, находящиеся под контролем РФ. Так что очевидно — мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться», — заявил Антониу Гутерриш в интервью РИА «Новости». Генсек ООН отметил, что создание условий для урегулирования украинского конфликта является важной задачей. Однако, подчеркнул он, «если рассуждать логично», до этой возможности так же еще далеко. Тем не менее, добавил Гутерриш, все зависит от Путина и Зеленского. Ранее Путин заявил, что Зеленский сам отказывается от переговоров. Американцы набросились на Зеленского из-за отказа от контактов с Россией. Россия и Украина неоднократно проводили переговоры после начала спецоперации, но не пришли к решению конфликта, пока обсуждение приостановлено. Ранее Зеленский сказал, что Россия ставит ультиматумы, поэтому он не готов проводить переговоры. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля.

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока маловероятны, так как главы государств твердо настаивают на своих условиях. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш. «Обе стороны по-прежнему привержены [своим целям]. Мы слышали, что президент Путин заявлял, что спецоперация будет продолжаться пока ее цели не будут достигнуты. И слышали президента Зеленского, что он намеревается освободить все части Украины, находящиеся под контролем РФ. Так что очевидно — мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться», — заявил Антониу Гутерриш в интервью РИА «Новости». Генсек ООН отметил, что создание условий для урегулирования украинского конфликта является важной задачей. Однако, подчеркнул он, «если рассуждать логично», до этой возможности так же еще далеко. Тем не менее, добавил Гутерриш, все зависит от Путина и Зеленского. Ранее Путин заявил, что Зеленский сам отказывается от переговоров. Американцы набросились на Зеленского из-за отказа от контактов с Россией. Россия и Украина неоднократно проводили переговоры после начала спецоперации, но не пришли к решению конфликта, пока обсуждение приостановлено. Ранее Зеленский сказал, что Россия ставит ультиматумы, поэтому он не готов проводить переговоры. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля.