Генсек ООН обозначил сроки действия визовых ограничений для россиян

Генсек ООН Гуттериш: визовые ограничения для россиян — не очень хорошая идея

19 сентября 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

По словам Гуттериша, не давать россиянам приезжать в Европу — не очень хорошая идея Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Генсек ООН Антониу Гуттериш выразил надежду, что после завершения спецоперации на Украине ограничения Евросоюза на въезд россиян исчезнут. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» «Я надеюсь, что по окончании конфликта на Украине, все эти ситуации исчезнут», — сказал Гуттериш, отвечая на вопрос о том, не считает ли он ограничения Евросоюза на въезд россиян нарушением прав человека. Генсек ООН также отметил, что часть россиян пожелала уехать из России в свете событий на Украине. «Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать», — сообщил Гуттериш. Ранее в Еврокомиссии разрешили аннулировать выданные россиянам визы, а Литва запретила въезд гражданам России. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев, в свою очередь, заявил, что Россия не будет вводить ответные визовые ограничения для иностранцев.

Генсек ООН Антониу Гуттериш выразил надежду, что после завершения спецоперации на Украине ограничения Евросоюза на въезд россиян исчезнут. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» «Я надеюсь, что по окончании конфликта на Украине, все эти ситуации исчезнут», — сказал Гуттериш, отвечая на вопрос о том, не считает ли он ограничения Евросоюза на въезд россиян нарушением прав человека. Генсек ООН также отметил, что часть россиян пожелала уехать из России в свете событий на Украине. «Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать», — сообщил Гуттериш. Ранее в Еврокомиссии разрешили аннулировать выданные россиянам визы, а Литва запретила въезд гражданам России. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев, в свою очередь, заявил, что Россия не будет вводить ответные визовые ограничения для иностранцев.