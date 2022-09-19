Генсек ООН обозначил сроки действия визовых ограничений для россиян

Генсек ООН Антониу Гуттериш выразил надежду, что после завершения спецоперации на Украине ограничения Евросоюза на въезд россиян исчезнут. Об этом заявил в интервью РИА «Новости»
«Я надеюсь, что по окончании конфликта на Украине, все эти ситуации исчезнут», — сказал Гуттериш, отвечая на вопрос о том, не считает ли он ограничения Евросоюза на въезд россиян нарушением прав человека. Генсек ООН также отметил, что часть россиян пожелала уехать из России в свете событий на Украине. «Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать», — сообщил Гуттериш.
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Генсек ООН Антониу Гуттериш выразил надежду, что после завершения спецоперации на Украине ограничения Евросоюза на въезд россиян исчезнут. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» «Я надеюсь, что по окончании конфликта на Украине, все эти ситуации исчезнут», — сказал Гуттериш, отвечая на вопрос о том, не считает ли он ограничения Евросоюза на въезд россиян нарушением прав человека. Генсек ООН также отметил, что часть россиян пожелала уехать из России в свете событий на Украине. «Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать», — сообщил Гуттериш. Ранее в Еврокомиссии разрешили аннулировать выданные россиянам визы, а Литва запретила въезд гражданам России. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев, в свою очередь, заявил, что Россия не будет вводить ответные визовые ограничения для иностранцев.