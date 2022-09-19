В Кремле отказались комментировать желание Пугачевой стать иноагентом

19 сентября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сказал, что вопрос об Алле Пугачевой не относится в Кремлю Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Об этом он заявил в разговоре с журналистами. «Не буду комментировать никак эту тему. Не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то», — сказал Песков во время конференц-колла. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее Пугачева попросить признать ее иностранным агентом вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом), сообщает «Утро.ру». Минюст внес Галкина в реестр иноагентов 16 сентября. В отношении артиста возбуждено уголовное дело по подозрению в экстремизме из-за его «ложных заявлений» в отношении российской армии. Депутат Госдумы Михаил Делягин сказал в разговоре с URA.RU, что Пугачевой нужно взять иностранные деньги на подрывную деятельность внутри России, чтобы ее признали иноагентом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Об этом он заявил в разговоре с журналистами. «Не буду комментировать никак эту тему. Не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то», — сказал Песков во время конференц-колла. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее Пугачева попросить признать ее иностранным агентом вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом), сообщает «Утро.ру». Минюст внес Галкина в реестр иноагентов 16 сентября. В отношении артиста возбуждено уголовное дело по подозрению в экстремизме из-за его «ложных заявлений» в отношении российской армии. Депутат Госдумы Михаил Делягин сказал в разговоре с URA.RU, что Пугачевой нужно взять иностранные деньги на подрывную деятельность внутри России, чтобы ее признали иноагентом.