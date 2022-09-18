Куйвашев нарушил две традиции главной VIP-церемонии года

На инаугурации губернатора Куйвашева отменили традиционный фуршет

Евгений Куйвашев вновь вступил в должность губернатора Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Инаугурация свердловского губернатора Евгения Куйвашева, избравшегося на третий срок подряд, сломала две традиции предыдущих церемоний. Как обратили внимание участники мероприятия, в отличие от аналогичных торжеств в 2012 и 2017 годах, областная элита отказалась от привычного фуршета, а к вновь избранному губернатору со сцены не обратился экс-глава региона Эдуард Россель.

Куйвашев одержал победу на выборах 11 сентября с результатом 65,78%. Спустя несколько дней избирком, завершив все подсчеты, признал его избрание легитимным. На 19 сентября назначили церемонию инаугурации. Как и в 2017-м, мероприятия прошло в театре эстрады. Но традиционное поздравление Куйвашев получил не от Росселя, а от полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева.

«Уверен, что Евгений Владимирович сможет не только сохранить стабильное развитие региона, но и усовершенствовать его, вывести область на новый уровень. В ходе выборной кампании он обозначил новые векторы развития региона. Есть над чем трудиться. Опыт есть. Сплоченная команда — тоже. От всей души желаю вновь избранному губернатору и всем жителям региона успехов, уверенности в будущем и процветания!» — выступил Якушев с единственным поздравлением.

Другая особенность инаугурации — отсутствие привычного банкета. По завершении церемонии-2017 в холле театра эстрады гостей ждал фуршет с шампанским и закусками. В этот раз торжества решили отметить без спиртного. «Сейчас не время», — лаконично объяснил собеседник, знакомый с ходом подготовки мероприятия. Первые лица, впрочем, все же получили шанс поздравить губернатора лично. Сразу после инаугурации Куйвашев сперва собрал за закрытыми дверями членов правительства, а затем и так называемый «клуб генералов» — руководителей силовых ведомств региона.

Церемония ожидаемо стала местом высочайшей концентрации элит. На инаугурацию пригласили несколько десятков статусных лиц: политиков, бизнесменов, звезд искусства. Как и ожидалось, в Екатеринбург прилетел владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, сидевший с бизнесменом Артемом Биковым и главой РМК Игорем Алтушкиным. Другой федеральный гость, руководитель ФАДН Игорь Баринов, расположился в одном ряду с Эдуардом Росселем, спикером заксо Людмилой Бабушкиной, митрополитом Евгением (Кульбергом), мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и заместителем генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым.

Евгения Куйвашева со вступлением в новый срок со сцены поздравил полпред Владимир Якушев Фото: Размик Закарян © URA.RU

За церемонией из зала наблюдали десятки именитых персон. Среди них — представители власти, духовенства и общественности (на фото по центру — региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бизнес-элиты расположились в зале следом за областной властью (в центре — Андрей Симановский и Дмитрий Пумпянский) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Команда депутатов заксобрания прибыла сообща и практически в полном составе Фото: Размик Закарян © URA.RU